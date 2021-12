Jurgen Klopp a déjà fait l’éloge de Bukayo Saka et la star d’Arsenal envisagerait un transfert à Liverpool s’il estime qu’il ne peut pas atteindre les objectifs au club d’enfance

Bukayo Saka envisagerait un transfert vers Liverpool, son rival de Premier League, si c’était pour le bien de sa carrière.

L’ascension exceptionnelle du joueur de 20 ans l’a vu devenir un joueur crucial pour Arsenal qui pourrait se résigner à le perdre s’il ne signe pas un nouveau contrat qui doit expirer en 2024.

.

Saka a connu une superbe saison pour Arsenal et a joué un rôle énorme dans leur quête d’un top quatre

Saka a été crucial pour le manager Mikel Arteta cette saison après avoir marqué cinq buts et contribué à quatre passes décisives en 19 matchs de Premier League jusqu’à présent.

Compte tenu de la forme qu’il a montrée cette campagne, de nombreux clubs seraient intéressés par les services de Saka et aucun plus que Liverpool.

Selon The Transfer Window Podcast, Ian McGarry a déclaré que le patron d’Anfield, Jurgen Klopp, devrait rafraîchir sa ligne avant et pourrait remplacer Saka qui serait intéressé par un déménagement dans le Merseyside.

« Nous avons rapporté sur The Transfer Window Podcast que Liverpool se tourne vers l’avenir en ce qui concerne le fait qu’ils s’attendent à vendre au moins deux de leurs joueurs attaquants », a déclaré McGarry.

.

Klopp se lécherait sans aucun doute les lèvres à la perspective de former l’un des joueurs les plus excitants d’Europe

« Saka est quelqu’un qui est un joueur qui convient au style de Liverpool. »

Sans aucun doute, les Gunners seraient dévastés de perdre quelqu’un de la qualité de Saka et tentent de le lier à un accord à long terme, a ajouté McGarry.

« D’après ce que je comprends, il y a eu des discussions avec ses représentants pour lui donner un surclassement de contrat à Arsenal.

«Liverpool lui offrirait l’opportunité et la plate-forme de jouer et de concourir au plus haut niveau. Et ce serait certainement quelque chose qui m’a dit que lui et ses représentants sont très intéressés.

Arsenal

Arteta détesterait perdre Saka et le club tentera sans aucun doute de persuader le jeune que ses meilleures années seraient aux Emirats plutôt qu’à Anfield

Depuis les débuts de Saka en janvier 2019, il a remporté la FA Cup avec son club d’enfance, mais a dû regarder Liverpool remporter les plus hautes distinctions du football via la Ligue des champions la même année, puis la Premier League en 2020.

Compte tenu des commentaires que Klopp a faits dans le passé sur le jeune d’Arsenal, il n’est pas surprenant de voir Liverpool s’intéresser à l’ailier anglais.

Avant leur victoire 4-0 contre les Gunners en novembre 2021, il a qualifié Saka de « joueur très jeune et excitant ».