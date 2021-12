Jurgen Klopp a reçu l’ordre de « continuer » après que le manager de Liverpool se soit lancé dans une diatribe à propos d’autres clubs bloquant le retour de cinq remplaçants.

Klopp a fulminé que les clubs de Premier League en dehors des six premiers puissent bloquer de telles décisions qu’il perçoit comme nuisant à des équipes comme la sienne.

.

Klopp n’a pas peur de dire ce qu’il pense – et semble avoir un problème particulier avec Burnley

L’Allemand a vivement critiqué le programme chargé de l’élite anglaise qui voit la période des fêtes remplie de rencontres.

Lui et les patrons des équipes combattant dans plusieurs compétitions, veulent des remplacements supplémentaires pour maximiser leurs équipes et tourner davantage.

Klopp a également réservé une critique particulière à Burnley – un club contre lequel il semble avoir rancune depuis de nombreuses années.

« La décision a besoin de 14 voix pour la changer et c’est quelque chose qui ne va pas », a déclaré le manager de Liverpool lors d’une conférence de presse.

« Ce que nous avons encore réalisé lors de la réunion des managers – et nous savons que cela a toujours été comme ça – c’est comment 14 clubs prennent la décision de changer.

.

Klopp a été un ardent défenseur de la mise en œuvre permanente de cinq remplaçants

« Nous devons mettre la concurrence de côté.

« [Five substitutes] est la bonne décision, surtout en ce moment, parce que vous ramenez des joueurs en ce moment, après une infection à Covid ou une blessure, et à cause des matchs qu’ils doivent jouer, vous risquez de vous blesser et ils doivent repartir, peut-être après 60 minutes .

« C’est un vrai problème. Ce jeu merveilleux est tellement merveilleux parce que généralement les joueurs sur le terrain sont en bonne forme, sont bien entraînés, sont bien récupérés et foncent.

« C’est pourquoi nous aimons le jeu. Maintenant, la situation est beaucoup plus difficile.

Visant Burnley, Klopp a ajouté : « Il y a quelque chose qui ne va pas. Voici un exemple.

« Avec Burnley, je ne sais pas trop combien de leurs joueurs jouent au football international.

.

Klopp et Dyche n’ont pas vu les choses d’accord au fil des ans

« Quand nos joueurs jouent trois matchs, ils [Burnley] n’a pas de jeu.

«Ils ont 38 matchs de Premier League et trois ou quatre matchs de coupe, pour faire environ 42 matchs par saison.

« Nous parlons donc d’un problème que certains clubs et joueurs ont certainement, mais il est décidé par les autres équipes et nous en faisons une compétition.

« Ils disent : ‘Eh bien, ils sont meilleurs que nous’, et c’est un vrai problème. C’est la Premier League et ça peut encore nous causer des problèmes.

« À combien de jeux un joueur de haut niveau joue-t-il ? Avec la ligue, quelques matchs de coupe, la Ligue des champions, les internationaux, ça fait 50 matchs. Plus haute.

«Plus vous allez loin, plus c’est dur pour les joueurs. Vous avez besoin de chance dans ces moments-là et vous ne devriez pas avoir besoin de chance.

« On n’arrête pas d’en discuter parce que si on n’en discute pas, ça reste comme ça. »

La légende d’Arsenal, Ray Parlour, a déclaré que Klopp savait dans quoi il s’engageait lorsqu’il a accepté le poste à Liverpool et lui a dit de continuer.

Le match du Boxing Day des Reds contre Leeds a été reporté, ce qui signifie qu’ils ont désormais un avantage pour les matchs à venir.

Le soleil

Le salon a pesé sur le débat et a dit à Klopp de continuer

« C’est ce que c’est », a déclaré Parlor à talkSPORT Breakfast. « Quand vous dirigez les meilleurs clubs, vous vous attendez à avoir des internationaux dans votre équipe, alors continuez.

« Je suis sûr [Burnley boss] Sean Dyche adorerait gérer Liverpool et avoir un tas de joueurs internationaux parmi lesquels choisir.

« Je peux comprendre un peu. La plupart des managers s’en plaignent. Leicester est à l’arrière [against Liverpool on Tuesday night] car il y a 50 heures, le coup de sifflet final a eu lieu à Man City.

« Le match de Liverpool a été annulé, donc ils devraient être plus frais ce soir et vous vous attendriez à ce que Liverpool gagne le match.

«Je peux voir pourquoi il essayait de déplacer le match de la 28e à la 29e, pour donner aux joueurs trois jours pour récupérer.

«Je peux comprendre un peu que, comme le match suivant le jour de l’an, c’est encore trois jours de récupération.

« Vous pouvez voir ce qu’il rencontrait là-bas. Vous n’avez qu’à vous y mettre.