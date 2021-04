Jurgen Klopp a exhorté à quitter Liverpool “ s’il croit ce en quoi Shankly croit ” au milieu des manifestations des fans après l’annonce de la Super League européenne

Adrian Durham a suggéré à Jurgen Klopp de quitter Liverpool “ s’il croit ce en quoi Bill Shankly croit ” après l’annonce de la Super League européenne.

Douze clubs – dont les soi-disant “ six grands ” de la Premier League – font partie de plans qui modifieraient fondamentalement la forme du football européen.

On a dit à Jurgen Klopp d’envisager de quitter Liverpool si le club ne se retirait pas de la Super League européenne

Il est entendu que la Premier League a convoqué ses 14 autres clubs à une réunion d’urgence des actionnaires mardi matin, à laquelle les “ six grands ” – Arsenal, Chelsea, Manchester City, Manchester United, Tottenham et les Reds – n’ont pas été invités.

En 2019, Jurgen Klopp a complètement rejeté l’idée d’une “ Super League ” et a suggéré que la Ligue des champions et la Premier League constituaient une compétition d’élite.

Le groupe de supporters Spion Kop 1906 a annoncé qu’il retirait toutes ses bannières et drapeaux du Kop pour protester contre la décision “ honteuse ” du club de s’inscrire à la nouvelle compétition séparatiste.

En réponse à la nouvelle, le groupe de fans – qui organise des drapeaux, des bannières et des affichages sur le Kop – a déclaré qu’il ne pouvait plus “ apporter son soutien à un club qui place la cupidité financière au-dessus de l’intégrité du jeu ”.

Le Kop pourrait être nu pour la visite de samedi à Newcastle

«Nous avons été en contact avec le club aujourd’hui pour indiquer clairement que nous voulons que toutes les bannières et tous les drapeaux soient retirés le plus tôt possible. Nous retirons notre soutien de la table à partir de maintenant », lit-on dans une déclaration à ..

«C’est honteux et absolument dégoûtant ce que les propriétaires ont fait. Nous ne savons pas comment cela est arrivé aussi loin sans que les fans aient été consultés.

«Ils ont vendu leur âme. Aucun fan de Liverpool n’a pu participer à cette Super League.

Les Reds affrontent Leeds United à Elland Road ce soir, Durham suggérant que ce pourrait être le tout dernier match en charge de l’Allemand s’il croit en la prédication socialiste du légendaire Bill Shankly.

Il y a une statue de Bill Shankly à l’extérieur d’Anfield

«Ce sont de grands clubs autoproclamés», a-t-il déclaré sur Drive lundi après-midi. «Ils ont essentiellement décidé que nous étions les grands clubs et que nous allions nous réunir.

«Man City a été racheté par un pays et maintenant, d’une manière ou d’une autre, ils font partie des plus grands. Et qu’est-ce que c’était… Il y a 21 ans, se faire battre par York et Wycombe au troisième rang?

«Chelsea a été acheté par un milliardaire russe, alors apparemment, ils font partie des plus grands. Les Spurs n’ont pas remporté le titre depuis 60 ans… comment peuvent-ils se dire grands?

«Man United ne peut pas faire face à Fergie, alors ils ont décidé de revenir à la première table, ils vont se qualifier de grand club et s’impliquer dans une Super League européenne.

Ferguson a emmené Aberdeen à une finale de la Coupe des vainqueurs de coupe européenne contre le Real Madrid et a gagné en 1983 avant de remporter la Ligue des champions à deux reprises avec Manchester United.

«Le plus écœurant pour moi, c’est Liverpool. Les fans sont tous des disciples de [Bill] Shankly. Ils connaissent l’histoire du club, ils connaissent toutes les grandes citations de cet homme.

«C’était l’homme qui se tenait sur le Kop après sa retraite. C’est l’homme qui dit que le football n’est rien sans les fans.

«Et qu’en est-il de cette citation de Shankly? Il a déclaré: “ Je pense que le seul moyen de vivre et de réussir est un effort collectif avec tout le monde travaillant les uns pour les autres, chacun s’aidant et chacun recevant une part de ses récompenses à la fin de la journée. ”

«Cela demande peut-être beaucoup, mais c’est ainsi que je vois le football et la façon dont je vois la vie.

Klopp a dirigé le Borussia Dortmund entre 2008 et 2015, emmenant le club en finale de la Ligue des champions en 2013

«Je pense que Jurgen Klopp souscrit également à cette philosophie – à la manière de Shankly.

«S’ils donnent suite à cela, les propriétaires de Liverpool, je serais absolument étonné si Jurgen Klopp reste dans les parages.

«Ce qu’il devrait vraiment faire, s’il croit en ce en quoi Shankly croyait – et je pense vraiment qu’il le fait – je pense qu’il devrait simplement quitter le club de football.

“Parce que ce n’est pas le Liverpool dans lequel il est entré – aucune chance.”