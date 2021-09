Jurgen Klopp a Liverpool complot pour la signature à prix réduit de la star espagnole

in

Liverpool aime l’idée de signer Carlos Soler de Valence l’été prochain, alors qu’il ne restera qu’un an à son contrat, selon des informations en Espagne.

Ce fut une fenêtre de transfert estivale relativement calme pour Liverpool, dont la seule nouvelle signature était Ibrahima Konate. Au lieu de cela, ils se sont concentrés sur l’attachement de certains de leurs principaux acteurs à des contrats à long terme. De plus, ils ont travaillé dur pour trouver des solutions pour certains acteurs marginaux, même si certains sont restés.

La politique de Liverpool consistant à opérer avec des dépenses nettes faibles signifiait que sans vendre aucun de leurs principaux actifs, des signatures multiples étaient toujours improbables. Mais les rumeurs selon lesquelles ils ajoutaient un nouveau milieu de terrain persistaient avant même le début de la fenêtre de transfert.

Georginio Wijnaldum a quitté le club en tant qu’agent libre en juin, signant pour le Paris Saint-Germain après un séjour de cinq ans. On pensait qu’ils chercheraient un remplaçant partout, mais aucun n’est arrivé. Au lieu de cela, son espace dans l’équipe a été pris par Harvey Elliott, qui est revenu d’un prêt positif avec Blackburn Rovers.

Mais Liverpool pourrait chercher plus d’expérience l’été prochain, alors qu’il pourrait y avoir une opportunité pour une signature moins chère. Selon Fichajes, ils envisagent un coup pour le Soler de Valence.

Le joueur de 24 ans a passé toute sa carrière avec Valence jusqu’à présent, faisant 39 apparitions pour leur équipe B avant de devenir un habitué de l’équipe première. Depuis 2016, il a disputé 188 matchs seniors, marquant 26 buts et le même nombre de passes décisives.

Après avoir pris le maillot numéro 10 pour la saison en cours, il a débuté avec trois buts lors de ses trois premiers matchs. Il a également marqué pour l’Espagne lors de leur premier match de la pause internationale actuelle, contre la Suède, ce qui en fait quatre matchs consécutifs avec un but.

Pour Valence, il a joué depuis une position de milieu de terrain droit, qui est un peu plus profonde et plus large que son territoire habituel mais lui donne toujours le droit de contribuer à l’attaque.

Sa polyvalence pour couvrir divers rôles au milieu de terrain fait de lui une proposition attrayante pour le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, selon le rapport.

De plus, avec son contrat en 2023 et aucune indication de renouvellement, il pourrait être disponible pour un transfert à prix réduit l’été prochain, ce qui serait plus du goût de Liverpool.

Cependant, Valence ne lui facilitera pas le départ après avoir perdu plusieurs de ses meilleures stars ces dernières années en raison d’une mauvaise gestion financière.

On ne sait pas exactement combien il peut coûter. Mais si Liverpool décide qu’ils ont besoin de plus d’expérience dans un an, ils pourraient être parmi les principaux prétendants à sa signature.

Soler était lié à Arsenal de retour en 2020 – et encore en janvier. Mais il semble maintenant qu’une autre équipe de Premier League ait les yeux rivés sur lui.

Klopp a mis en doute la signature du milieu de terrain

Cela dit, Liverpool a fait signer de nouveaux contrats à Fabinho et Jordan Henderson cet été. Par conséquent, ils ont encore beaucoup de couverture au milieu de terrain malgré la perte d’un de leurs habitués.

En réalité, Klopp a récemment suggéré avant la fermeture de la fenêtre de transfert que ce serait l’une de leurs priorités les plus basses.

« Passons en revue l’équipe. Vous souhaitez acheter un nouveau full-back ? Un nouveau gardien ? Nous avons déjà de bons joueurs là-bas », a-t-il déclaré à TV2.

«Au milieu de terrain, nous avons des joueurs avec beaucoup d’expérience, comme Thiago, Fabinho, Henderson, Alex Oxlade-Chamberlain et Naby Keita. De plus, nous avons de jeunes garçons passionnants dans Harvey Elliott et Curtis Jones. »

Plus tard dans la semaine, il a réitéré leur position lors d’une conférence de presse, répondant à une question sur leur milieu de terrain du journaliste de . James Pearce.

« Vous me dites, si vous voulez signer un milieu de terrain, dites-moi le nom et j’y réfléchirai. Ce sera vraiment intéressant », a-t-il déclaré, avant d’énumérer les différentes options qu’il a utilisées tout au long de la pré-saison.

Il a été dit à Klopp que Liverpool manquait de buts au milieu de terrain. Mais encore une fois, il l’a fermé.

« Donc, il devrait marquer plus de buts, non ? Ok, ça a du sens », a déclaré Klopp. «Je ne sais pas de quel milieu de terrain il s’agit alors, qui marque plus de buts à ce poste que les garçons.

« Nous n’avons jamais dit que nous n’avions pas à nous améliorer et à marquer plus de buts. Mais nous devons créer des situations. Ce n’est pas si facile que [a player] est constamment dans des situations de but.

S’il change d’avis dans un délai d’un an, Soler répondrait apparemment à ces problèmes.

