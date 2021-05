Jurgen Klopp a montré à Nat Phillips des vidéos de la tête d’Alisson pour que le défenseur de Liverpool “ arrête de fermer les yeux ” avant le premier but à Burnley

La star de Liverpool, Nat Phillips, a pris des leçons de tête avec le gardien Alisson, selon le patron des Reds Jurgen Klopp.

Phillips a marqué son premier but à Liverpool avec une tête retentissante lors d’une victoire 3-0 à Burnley, ce qui a permis aux Reds de prendre le contrôle de la quatrième place sur Leicester avant la dernière journée.

.

Phillips ne s’est pas trompé mercredi soir

Mais la raison la plus incroyable pour laquelle les hommes de Klopp sont à égalité avec 66 points avec Leicester et au-dessus d’eux sur la différence de buts est qu’Alisson, leur gardien de but, a marqué dimanche un vainqueur de dernière minute contre West Brom.

Et ce n’était pas n’importe quel but, le Brésilien a inscrit une tête dont tout attaquant aurait été fier.

En fait, c’était tellement bon que Klopp a utilisé des vidéos du but pour corriger la tête de Phillips dans la surface de l’opposition.

.

Phillips a raté la tête qui a permis à Alisson de marquer

Perplexe quant à la raison pour laquelle le joueur de 24 ans ne marquerait jamais malgré ses prouesses aériennes, Klopp nous a dit que Phillips était coupable d’avoir fermé les yeux, avant qu’Alisson ne les ouvre.

“Nous avons eu une longue discussion la semaine dernière et nous lui avons montré à nouveau le but d’Alisson”, a déclaré Klopp à talkSPORT. «Parce qu’il aurait pu avoir une tête aussi mais il a fermé les yeux trop tôt.

«C’est l’un des meilleurs joueurs de balle de la ligue défensivement, c’est incroyable ce qu’il fait là-bas. Mais offensivement, il fermait les yeux trop tôt.

«Nous devrons le vérifier, mais il m’a dit d’ouvrir les yeux [this time]. »