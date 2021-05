Jurgen Klopp a qualifié de “ ridicule ” de prétendre que le top quatre de Liverpool serait “ l’une de mes plus grandes réalisations ” avec le patron des Reds accusé d’essayer d’“apaiser les fans ”

Jurgen Klopp a été qualifié de “ ridicule ” pour prétendre qu’une place parmi les quatre premiers pour Liverpool cette saison serait l’une de ses “ plus grandes réalisations ” en tant que manager.

Mercredi, les Reds ont scellé une victoire 3-0 contre Burnley pour revenir aux places de qualification de la Ligue des champions pour la première fois depuis février.

Klopp a déclaré qu’obtenir le top quatre de Liverpool serait un exploit “ insensé ”

La sixième victoire de Liverpool en huit matchs de Premier League signifie qu’ils ne sont qu’à une victoire de consolider leur place dans la compétition d’élite européenne la saison prochaine.

Cela vient après une saison mouvementée où sans doute leur joueur le plus important, Virgil van Dijk, a été mis à l’écart depuis octobre et leur pire période de forme à Anfield de leur illustre histoire, où ils ont perdu un énorme SIX matchs d’affilée dans leur stade natal – où ils étaient auparavant imbattables.

Klopp, cependant, a qualifié le fait qu’ils étaient si proches d’atteindre le top quatre de “ fou ” alors qu’il félicitait ses joueurs après la victoire de Burnley.

“Je ne pourrais pas être plus heureux”, a déclaré l’Allemand. «Ce n’est pas que nous ayons pris ces choses pour acquises.

«Février était la dernière fois que nous étions dans le top quatre et nous n’avons pas gagné beaucoup de matchs depuis. Dans les huit ou dix derniers matchs, je ne sais pas combien, nous sommes de retour sur la bonne voie.

Nat Phillips est intervenu au milieu d’une crise de blessures pour Liverpool cette saison et a couronné sa saison avec son premier but pour le club contre Burnley.

«Si nous gagnons dimanche [against Crystal Palace at Anfield in their final game of the season] alors nous sommes probablement qualifiés pour la Ligue des champions.

«C’est insensé que nous soyons arrivés si près, mais nous n’avons pas encore fini. Il semble que le moment soit opportun, mais ce n’est pas encore fait.

«Lorsque vous gagnez la demi-finale, vous accédez à une finale et c’est là que nous en sommes. Nous donnerons tout à notre absolu.

Avant le match, interrogé sur une possible arrivée dans le top quatre, Klopp a répondu: «Massif, absolument massif. L’une des plus grandes réalisations de tous les temps. Je sais comment cela sonne, mais c’est la vérité. Tout le monde ici le voit comme ça, tout le monde.

Cependant, l’animateur de talkSPORT, Jason Cundy, n’avait pas cela de Klopp alors qu’il réagissait à l’action de football de mercredi soir au Sports Bar.

talkSPORT

Cundy a qualifié l’affirmation de Klopp de “ ridicule ”

“C’est juste pour apaiser les fans de Liverpool”, a déclaré l’ancien défenseur de Chelsea.

«Quand vous parlez de la saison de Liverpool, vous devez dire qu’ils ont eu beaucoup de blessures. C’est indéniable.

«Mais – et c’est un gros mais – leur forme est littéralement tombée du bord d’une falaise, en particulier leur forme d’origine. Ils battaient toutes sortes de records.

«Ensuite, perdre le montant qu’ils ont fait les a mis dans une position précaire et il semblait vraiment improbable qu’ils se classent parmi les quatre premiers.

«Mais le crédit parce qu’ils ont bien fait pour y arriver, mais Klopp ne le croit même pas.

«Si Thomas Tuchel arrivait – ils étaient huitièmes quand il est entré – je serais gêné si Tuchel sortait et disait que c’était l’une de ses plus grandes réalisations de se classer parmi les quatre premiers.

Darren Bent dit que ce serait une “ réalisation massive ” si Liverpool finissait dans le top quatre après avoir été “ radié ” il y a quelques semaines

C’était loin d’être la performance la plus classe de Liverpool, mais à ce stade de la saison, obtenir une quatrième victoire consécutive était tout ce qui comptait, avec Roberto Firmino, Nathaniel Phillips et Alex Oxlade-Chamberlain remportant les points à Turf Moor.

«Performance vraiment mature. Ce n’était pas un début de classe mondiale; au début, nous étions nerveux avec nos passes », a ajouté Klopp après le match.

«Mais après 15 minutes, nous avons retrouvé nos pieds et nous avons joué du très bon football.

«Nous avons raté les deux plus grandes chances du match au début, mais nous avons marqué un but magnifique, le deuxième but de Nat était une compétence exceptionnelle de Sadio et une belle tête et le troisième but était Oxlade à son meilleur.

«La façon dont Burnley est allé pour nos demies centrales avec la façon dont ils ont joué est si difficile à défendre et les garçons ont très bien fait. Nous avions besoin de chaque performance sur le terrain. »