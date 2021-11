Jürgen Klopp accuse le VAR après la défaite de Liverpool contre West Ham

08/11/2021 à 19:05 CET

Joël Xaubet

Ce dimanche, Liverpool a perdu 3-2 contre West Ham. La réunion a été marquée par la controverse dès le premier instant. À la 4e minute, Alisson Becker a concédé un but contre son camp après une faute possible Angelo Ogbonna sur le gardien de but. Ensuite, Le Merseyside a demandé l’expulsion d’Aaron Cresswell après un tacle dur sur Henderson. Aucune des deux actions n’a été appréciée par Liverpool et leur entraîneur, Jürgen Klopp a critiqué l’inaction du VAR.

Lors de la conférence de presse après l’affrontement entre les rouges et les marteaux, Klopp a accusé Stuart Attwell et ses décisions dans le VAR : « C’était une faute claire sur Alisson. En voyant tout le jeu c’est incroyable qu’il ne siffle pas faute« .

Concernant l’éventuelle expulsion de Cresswell, l’entraîneur allemand a également tenu à montrer son mécontentement : « Il est rouge clair. C’est vrai qu’il touche le ballon, mais s’il s’agit d’une entrée d’une extrême dureté ce n’est pas grave ».

Klopp, dur avec le VAR

Jürgen Klopp a clairement indiqué que la VAR aurait dû intervenir pour corriger l’erreur de l’arbitre sur le terrain : « Il y a des erreurs manifestes avec le VAR car il se cache derrière les arbitres et c’était un sérieux problème pour nous aujourd’hui.« Ainsi, l’entraîneur de Liverpool est clair que leur défaite contre West Ham est venue des décisions prises par Attwell du VAR.

Les marteaux mettent fin à l’invaincu de Liverpool

Pour sa part, Moyes David, l’entraîneur de West Ham a été montré fier du jeu de ses joueurs et assuré qu’ils veulent se battre contre tous les grands: « Liverpool a très bien joué, mais nous avons fait de gros efforts. Je veux que nous défiions les quatre premiers, je l’ai déjà dit aux joueurs. »

Après leur défaite contre West Ham, Liverpool tombe à la quatrième place de la Premier League et compte 4 points de retard sur Chelsea, qui mène le classement.