Jurgen Klopp admet que Liverpool a du mal alors que le match nul 3-3 de Brentford à Anfield est décrit comme “mieux que la victoire de la première journée contre Arsenal”

Malgré trois buts encaissés, Jurgen Klopp a déclaré qu’il n’était “pas si difficile” d’analyser les problèmes de Liverpool face à la menace aérienne de Brentford.

Dans un match sensationnel au stade communautaire de Brentford, l’équipe de Klopp a traîné, a pris la tête à deux reprises mais a finalement été rattrapée tard et a dû se contenter d’un point lors d’un match nul 3-3 passionnant contre les Bees.

Les deux managers se sont embrassés après un match sensationnel au stade communautaire de Brentford

C’était sans doute le match de la saison, les deux équipes créant de nombreuses occasions de marquer encore plus que le score ne le suggérait.

Il y avait des dégagements sur la ligne de but, des arrêts incroyables, des tacles du dernier fossé et tout le reste entre les deux et comme dans un match où les deux équipes auraient pu le gagner, ni l’un ni l’autre ne l’ont fait et se sont finalement contentés d’un point.

S’adressant aux journalistes après le match, Klopp a déclaré qu’il y avait beaucoup de bonnes parties dans la performance de son équipe, Mohamed Salah marquant son 100e but historique sous un maillot de Liverpool, mais a souligné leurs problèmes face à l’attaque de Brentford – en particulier Ivan Toney.

“Eh bien, ce n’est pas si difficile [to analyse the match] parce que les luttes que nous avons eues étaient évidentes et les bonnes choses que nous avons faites étaient également évidentes », a déclaré le patron.

Bien qu’il ne soit reparti qu’avec un point, ce fut encore une autre occasion marquante pour Salah

Curtis Jones a marqué un but époustouflant dans ce qui était le troisième du match de Liverpool, mais ils ne pouvaient toujours pas voir la victoire

“Avec le ballon, nous étions vraiment exceptionnels, j’ai trouvé, car ils ont une très bonne configuration pour défendre, délicat, nous nous occupons vraiment de cela, nous avons créé des chances incroyables que nous étions vraiment dans le match dans ces parties.

«Quand le ballon était en l’air, nous avions nos problèmes et nous ne pouvions pas les résoudre aujourd’hui.

“En première mi-temps, le but qu’ils ont marqué était après un coup franc mais nous aurions pu le défendre je pense à deux fois probablement avant que le ballon n’arrive quand il arrive et au dernier moment si nous sommes un peu plus éveillés, il n’y a pas d’espace pour marquer un objectif en fait.

« 2-1, 2-2, 3-2, les trois buts exceptionnels qu’on a marqués mais on les a gardés dans le match en ne finissant pas le match, c’est comme ça et dans cette ambiance, nouvellement promu, rien ne peut vous arrêter.

Ivan Toney s’est avéré une nuisance constante pour Liverpool dans le thriller à six buts des Reds avec Brentford

Klopp était satisfait du point à la fin

“Ils méritaient un point, nous méritions un point, nous aurions pu gagner le match, ils auraient pu avoir la chance en première mi-temps mais je pense que ce serait un peu étrange d’avoir regardé le match.

“Le point est bon pour nous, c’est un de plus qu’avant le match, qui sait à la fin de la saison à quoi cela servira.”

Bien qu’il n’ait marqué qu’un point, ce fut une nouvelle journée record pour Mohamed Salah, qui est devenu le joueur de Liverpool le plus rapide de l’histoire à marquer 100 buts en Premier League pour le club.

Cela étant dit, Klopp a déclaré qu’il penserait aux autres chances qu’il a manquées plutôt qu’à la réalisation.

Salah a marqué un but historique mais Liverpool n’a pas pu conserver son avance

“Ce qui fait de lui le joueur qu’il est, qu’il s’assoie dans le vestiaire, c’est qu’il ne pense pas aux 100 buts, il pense aux deux situations avec lesquelles il aurait pu marquer ce soir”, a déclaré le patron.

“Cela fait de ces joueurs les joueurs qu’ils sont, nous savons tous déjà que dans le futur, les gens regarderont en arrière et parleront de ces gars et de lui en particulier comme l’un des plus grands à avoir jamais joué pour Liverpool.”

Alors que l’arbitre soufflait pour la dernière fois, les supporters des Bees ont célébré un résultat mémorable contre les Reds et l’hôte de talkSPORT et supporter de Brentford, Natalie Sawyer, a déclaré que le résultat était encore meilleur que la victoire contre Arsenal.

Et, après avoir marqué le premier jour de la saison et le tout premier match de Premier League du club avec une victoire sur les Gunners, c’est toute une déclaration.

getty

Wissa a rendu les fans de Brentford fous en le faisant 3-3

“Quel match, c’était un drame et c’était de bout en bout – en tant que fan, c’était tellement divertissant”, a déclaré l’animateur de talkSPORT.

“J’ai assisté à tous les matchs jusqu’à présent au Brentford Community Stadium cette saison et à ce premier match de la saison contre Arsenal qui était brillant car c’était notre tout premier match de Premier League, nous l’avons évidemment gagné, l’ambiance était incroyable.

“Ce match d’hier pour moi surpasse tout, c’était fantastique. J’ai vraiment senti que nous avions donné à Liverpool un bon match et nous les avons parfois égalés. »

