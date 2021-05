Jurgen Klopp admet que Liverpool “ ne marque pas assez ” et révèle que les plans de transfert du club ne seront PAS affectés par l’incapacité de se qualifier pour la Ligue des champions au milieu des liens de Jadon Sancho

Jurgen Klopp dit qu’un échec de qualification pour la Ligue des champions n’affectera pas de manière significative les plans de transfert d’été de Liverpool.

L’argent a été serré à Anfield avec le club l’un des nombreux à souffrir financièrement de la pandémie de coronavirus. On estime que cela leur coûtera 120 millions de livres sterling au moment où les fans reviendront sur le terrain.

Les derniers commentaires de Klopp suggèrent que l’argent sera serré à Anfield cet été

Leurs derniers comptes publiés cette semaine ont montré que le club avait subi une perte avant impôts de 46 millions de livres sterling pour l’année se terminant le 30 mai 2020 et qu’il y aurait d’autres difficultés financières à venir.

Mais le club continue d’être lié à certains grands noms, y compris la star du Borussia Dortmund Jadon Sancho, cependant, un manque de football en Ligue des champions peut empêcher les meilleurs joueurs de se joindre à eux.

Ainsi, même si le fait de ne pas figurer dans le top quatre aura un impact sur la réduction du montant d’argent entrant, Klopp ne pense pas que cela affectera sensiblement ses plans.

«Je ne pense pas, vraiment», dit-il.

Liverpool est sixième de la Premier League et à quatre points de Chelsea, quatrième

«Jouer en Ligue des champions est évidemment énorme, surtout d’un point de vue financier pour le club, donc c’est vraiment important.

«Si nous ne pouvons pas faire cela, alors ce n’est pas bon. Définitivement pas. Je ne pense pas que cela changera quoi que ce soit parce que la situation était difficile avant et après. Le football est dans une situation difficile. Je ne pense pas que cela changera beaucoup.

Liverpool se dirige vers Old Trafford dimanche, où Klopp devra gagner pour la première fois en tant que manager si ses quatre meilleurs espoirs ne partent pas en fumée.

Les Reds ont déjà quatre points de retard sur Chelsea, qui occupe la dernière place de qualification, et ils ne peuvent plus se permettre de déraper après que des égalisations tardives leur aient coûté deux victoires contre Leeds et Newcastle la semaine dernière.

Interrogé sur la nécessité d’une première victoire à Old Trafford en sept ans pour leurs aspirations européennes, Klopp a ajouté: «Plus de 100%. Même alors, si les autres gagnent tous, rien ne change pour nous.

“Mais sans gagner des matchs de football, nous ne finirons dans aucune sorte de compétition européenne, donc pour nous tout est clair.”

L’incapacité de Liverpool à tenter sa chance a contribué à ses récents mauvais résultats, Troy Deeney de talkSPORT affirmant qu’aucun de ses trois célèbres attaquants n’était naturel.

Et Klopp a admis que ses joueurs “ ne marquaient pas assez ” et a suggéré que Sadio Mane et Roberto Firmino manquaient de confiance.

Liverpool a réalisé 39 tirs lors de ses deux derniers matches de championnat mais n’a marqué que deux fois

«Nous travaillons sur [confidence] et puis c’est un autre match et nous le perdons à nouveau parce que les chances ont manqué », a ajouté Klopp.

«Nous ne marquons pas assez souvent, mais nous créons un nombre décent, c’est ce que nous continuons à faire. On ne crie pas après les garçons, c’est juste la bonne information.

«Beaucoup de choses se passent bien pour nous sur un terrain de football, mais tout est couvert par le fait de ne pas finir assez souvent et de concéder un but tardif.

«Vous pouvez concéder tard, mais quand cela vous coûte tout ce pour quoi vous avez travaillé, c’est vraiment dur et cela nous a coûté deux fois de suite.»