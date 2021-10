Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a dénoncé les footballeurs qui ont refusé de se faire vacciner contre le coronavirus, les comparant à des conducteurs en état d’ébriété.

Des inquiétudes ont été exprimées quant au nombre de joueurs actuellement vaccinés parmi les clubs de Premier League, avec moins de la moitié des vaccinés dans la plupart des clubs.

.

Klopp a adressé des critiques cinglantes aux joueurs qui refusent le vaccin contre le coronavirus

La Premier League a révélé cette semaine que seulement sept des 20 clubs ont 50 pour cent ou plus de leurs joueurs entièrement vaccinés.

Le patron de Liverpool, Klopp, a adressé des critiques virulentes à ceux qui refusaient de se faire piquer.

“Je ne comprends pas pourquoi c’est une limitation de la liberté”, a-t-il déclaré. «

« J’ai été vacciné parce que je m’inquiétais pour moi, mais encore plus pour tout le monde autour de moi.

« Si je l’obtiens et que je souffre, c’est de ma faute. Si je l’obtiens et que je le diffuse à tout le monde, c’est de ma faute et non de leur faute.

Il a ajouté : « D’où ai-je appris que je pense qu’il est logique de se faire vacciner ? J’ai appelé des médecins que je connais depuis des années.

“La plupart des spécialistes nous disent que la vaccination est la solution à la situation en ce moment.”

.

Klopp a révélé que 99% de l’équipe de Liverpool était vaccinée

Klopp a également confirmé que « 99 % » des joueurs de Liverpool ont été vaccinés, un contraste frappant avec les autres clubs de la ligue.

“Je pense que nous pouvons dire que nous avons 99% vaccinés”, a ajouté Klopp. « Je n’ai pas eu à convaincre les joueurs, c’était plus une décision naturelle de l’équipe.

«Je ne me souviens pas vraiment avoir parlé à un joueur et l’avoir convaincu pourquoi il le devrait parce que je ne suis pas médecin.

“Ce que je donnerais, comme dans beaucoup d’autres situations, serait mon conseil – mais ce n’était pas nécessaire.”

