Jurgen Klopp a confirmé la nouvelle que Roberto Firmino s’était blessé aux ischio-jambiers lors de la victoire 2-0 contre l’Atletico Madrid lors du match de la phase de groupes de la Ligue des champions. Le Brésilien n’a pas commencé le match, mais est entré à la mi-temps pour Sadio Mane, qui a reçu un avertissement en première mi-temps, et semblait de plus en plus susceptible de recevoir un deuxième carton jaune. Telle était la nature évitable de la blessure, Klopp sera frustré.

En fin de compte, faire preuve de prudence pour une situation n’a conduit qu’à une autre situation frustrante. S’exprimant sur la blessure de Firmino lors de sa conférence de presse, Klopp a déclaré: « Bobby n’est pas une bonne nouvelle avec une grave blessure aux ischio-jambiers, vraiment malheureuse. Nous ne savons pas exactement combien de temps il sera absent, mais ce ne sera pas maintenant directement après la pause internationale. Nous devons travailler là-dessus. »

Jurgen Klopp confirme la blessure de Roberto Firmino

Liste croissante des blessures

La saison dernière semble avoir marqué à vie de nombreux fans de Liverpool ; à chaque match, on avait l’impression que les Reds subissaient blessure après blessure, la plupart tournant à long terme. Maintenant, bien sûr, cette campagne a été loin d’être aussi mauvaise, mais les coups continuent de s’accumuler. Pour le moment, tous Naby Keita, Firmino, Joe Gomez et Curtis Jones manqueront le voyage à West Ham.

S’exprimant sur les blessures de Jones et Gomez, Klopp a déclaré: « Curtis est une histoire complètement différente [to Firmino], il n’a pas eu de chance à l’entraînement – ​​il a eu un doigt qui lui a égratigné l’œil. J’ai eu beaucoup de blessures aux joueurs dans ma carrière, cela n’a pas été impliqué. Il est sur le chemin du retour mais il faut voir combien de temps exactement.

«Il sera de retour après la trêve internationale, c’est sûr, mais pendant la trêve internationale, nous devons voir quand il pourra recommencer à faire des choses correctes.

« Et Joey, j’espère aussi après la trêve internationale. »

