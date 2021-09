Jurgen Klopp confirme que Harvey Elliott a subi une luxation de la cheville lors de la victoire de Leeds alors qu’un adolescent de Liverpool fait don d’un maillot à un fan touché

in

Jurgen Klopp a confirmé que Harvey Elliott avait subi une luxation de la cheville lors de la victoire 3-0 de Liverpool contre Leeds United.

Mohamed Salah a marqué son 100e but en Premier League alors que Liverpool gagnait en points avec les deux premiers de la Premier League, mais la victoire a été éclipsée par une grave blessure de l’adolescent des Reds Elliott.

Harvey Elliott s’est luxé la cheville contre Leeds United

Salah a ramené à la maison le centre bas caractéristique de Trent Alexander-Arnold dans une première mi-temps unilatérale, Fabinho a marqué cinq minutes après le début de la seconde et Sadio Mane a ajouté un troisième tiers mérité pour prolonger le départ invaincu de Liverpool.

L’équipe de Jurgen Klopp a remporté sa cinquième victoire consécutive en championnat sur la route et est désormais invaincue en 14 matchs de championnat au total depuis la saison dernière.

L’équipe locale a joué la dernière demi-heure avec 10 hommes après que le remplaçant Pascal Struijk a été expulsé pour son défi sur Elliott, qui a reçu un long traitement avant d’être emmené sur une civière.

Elliott, 18 ans, a posté une photo de lui avec le pouce levé sur Instagram avant d’être à temps plein, écrivant : « Merci pour les messages les gars ! Route vers le rétablissement. YNWA. »

Elliott s’est assuré d’applaudir les fans itinérants

«C’est une mauvaise blessure. Cheville, j’ai entendu dire qu’elle était luxée et ils n’ont pas pu la remettre en place. Il est à l’hôpital, alors maintenant nous devons attendre », a déclaré Klopp à Sky Sports.

« Il a rejoué un match incroyable. C’est un joueur incroyable. Maintenant, il est sorti. Est-ce que je veux qu’un si jeune garçon vive cela si tôt dans sa carrière ? Non. Mais maintenant c’est le cas et nous devons être là et nous y serons.

“Nous jouerons au football sans lui mais nous l’attendrons parce que c’est un joueur de haut niveau, de haut niveau.”

Il a poursuivi : « J’ai vu la situation et j’ai tout de suite vu l’effet. J’ai vu son pied pas au bon endroit.

Le jeune de 18 ans a posté cela sur les réseaux sociaux avant de faire don de sa chemise et de ses bottes à un jeune fan

« C’est pourquoi nous avons tous été choqués, absolument. C’est ça.

“Rien d’important [was said to Pawson]. Je ne suis pas sûr que ce soit le bon moment pour parler de ce genre de choses.

“Ce n’était rien d’important, vraiment.”

Après le match, il a été confirmé que l’ancien milieu de terrain de Fulham avait fait don de son maillot de match à un jeune fan qui s’était cassé le bras.

Harvey Elliott a donné son maillot de match à un jeune fan qui s’est cassé le bras aujourd’hui. Geste incroyable. pic.twitter.com/WjVQywBt3S – DaveOCKOP (@DaveOCKOP) 12 septembre 2021

