Jurgen Klopp confirme que le quatuor de Liverpool est revenu de l’isolement du coronavirus avant de refléter la diatribe de Thomas Tuchel

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a confirmé que le quatuor de joueurs qui ont dû s’isoler à cause du coronavirus est maintenant de retour en lice.

Comme une multitude de clubs de Premier League, les Reds ont subi des cas de Covid-19 dans leurs rangs ces dernières semaines. En effet, Virgil van Dijk, Fabinho, Curtis Jones et Thiago Alcantara ont tous récemment fait une pause.

Thiago a joué lors de la victoire 3-1 contre Newcastle. Cependant, il a raté le match nul 2-2 contre Tottenham dimanche dernier et la victoire de mercredi en Coupe Carabao contre Leicester.

Van Dijk, Jones et Fabinho, quant à eux, ont raté ces trois matches.

Pourtant, ils ont tous maintenant correctement récupéré et sont en lice pour affronter les Foxes lors du choc de Premier League de mardi.

« Les garçons qui ont dû s’isoler sont de retour », a déclaré le manager lors de sa conférence de presse d’avant-match.

« Cela signifie Fab, Virgil, Curtis et Thiago. Thiago était le dernier en date, il s’est entraîné pour la première fois hier [Sunday] avec l’équipe.

Klopp a ajouté, cependant, qu’un jeune joueur et deux membres du personnel sont maintenant isolés.

En effet, il comparait chaque jour à une « loterie » alors que la Premier League fait face à la vague de coronavirus Omicron. celui de Liverpool L’affrontement du lendemain de Noël avec Leeds ne s’est pas déroulé comme prévu, avec le club du Yorkshire incapable d’aligner une équipe.

Pendant ce temps, deux matchs – Leeds contre Aston Villa et Arsenal contre Wolves – devront également être réorganisés.

Klopp a nié que cette saison s’avère être sa plus difficile en tant qu’entraîneur, mais il a soulevé – pas pour la première fois – ses opinions sur un certain nombre de questions liées au calendrier chargé aux côtés des reports de coronavirus.

L’une d’entre elles était la règle des cinq remplacements, que le patron de Chelsea Thomas Tuchel redemandé après la victoire 3-1 de son équipe sur Aston Villa le lendemain de Noël.

Klopp exhorte cinq remplaçants en Premier League

Les six meilleurs clubs sont favorables à l’autorisation de remplacements supplémentaires. Cependant, les 14 autres clubs l’ont rejeté lors de réunions précédentes en raison de leur manque relatif de profondeur d’équipe.

Klopp a reconnu ces préoccupations, mais a déclaré que les joueurs peuvent souvent atteindre «50 matchs ou plus» chaque saison lorsqu’ils envisagent la Premier League, les compétitions de coupe, la Ligue des champions et les engagements internationaux.

« C’est un vrai problème [without five subs]. Vous ramenez des joueurs après une infection ou une blessure à Covid et en raison des matchs auxquels vous devez jouer, ils doivent jouer immédiatement », a-t-il déclaré.

«Et puis ils sortent à nouveau parce que vous ne pouvez pas les retirer après 60 minutes. Ce jeu merveilleux est tellement merveilleux parce que généralement les joueurs sur le terrain sont en bonne forme, bien entraînés, ont bien récupéré et ils y vont.

« C’est pourquoi nous aimons le jeu. Maintenant, la situation est claire. Si vous ne le faites pas, c’est juste beaucoup plus difficile.

Liverpool a perdu 3-1 à l’extérieur à Leicester la saison dernière, bien qu’il ait pris l’avantage en seconde période.

