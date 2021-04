Jürgen Klopp, contre le nouveau format des Champions

23/04/2021 à 20:48 CEST

Alberto Teruel

Jürgen Klopp n’a pas l’habitude de se mordre la langue. Lundi dernier, en avant-première du match contre Leeds, le sélectionneur allemand n’a pas hésité à se positionner face à la Super League européenne et ce vendredi il a prononcé un discours contre le nouveau format de la Ligue des champions.

Le manager de Liverpool s’est contenté de l’échec de la Super League, mais considère que le remède proposé par l’UEFA n’est pas meilleur que la maladie. “Nous voulions tous mettre fin à la Super League européenne et maintenant il s’avère qu’ils nous imposent un nouveau format de Champions. Qui me dit maintenant que ce n’est pas une question d’argent? cela ressemble à une blague. “

L’UEFA a récemment contacté Klopp pour lui expliquer le nouveau format de la Ligue des champions, mais il n’était pas très convaincu. “Ils me l’ont montré, ils m’ont appelé et j’ai passé une heure avec l’UEFA pour voir toute l’idée, et j’ai dit” je n’aime pas ça “. Il y a 10 jeux au lieu de six, et je n’ai aucune idée de l’endroit où nous les placerons. Nous allons voir ce qui se passe”.

Face à la difficulté d’ajuster les horaires en raison de ce format, Klopp a eu recours à l’ironie pour montrer la gravité de la situation. “Peut-être que l’UEFA demande que les compétitions de Coupe en Angleterre soient annulées, ou que nous ayons 18 équipes dans la seule ligue, des choses comme ça.. Dites à la Premier League et à l’EFL et ils diront «non». Cela ressemble à une blague “

Il a également exigé plus de respect de la part des joueurs, des entraîneurs et des fans, qui sont la véritable essence de ce sport. “Les seuls à qui on ne demande jamais leur avis sont les entraîneurs, les joueurs et les fans. L’UEFA ne nous a rien demandé, pas plus que la Super League. ”

Enfin, le sélectionneur allemand a lancé une fléchette empoisonnée contre l’UEFA. “Ils veulent toujours que nous jouions plus de jeux. Quelle est la raison de cette nouvelle Ligue des champions? L’argent. Je n’ai aucune idée de la manière dont nous sommes censés gérer ces jeux supplémentaires. “