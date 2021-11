Ils étaient des rivaux acharnés pendant le mandat de direction de Jurgen Klopp en Bundesliga avec Mayence et le Borussia Dortmund, mais le manager de Liverpool est un grand fan de Thomas Muller du Bayern Munich. Ils ont eu d’innombrables batailles en Bundesliga, en DFB-Pokal et même en finale de la Ligue des champions en 2013, que le Bayern a remportée.

Liverpool et le Bayern se sont affrontés lors des huitièmes de finale de la Ligue des champions en 2019, mais Muller a été suspendu pour les deux matches en raison d’un carton rouge contre l’Ajax et n’a pas pu empêcher Liveprool de gagner 3-1 au total. L’ancien manager de Dortmund et de Mayence aurait adoré avoir l’opportunité de travailler avec Muller à un moment donné de sa carrière (Tz).

De toutes les rencontres que Muller a eues contre l’équipe de Klopp à Dortmund, il a marqué cinq buts contre eux. Bien sûr, l’équipe de Klopp a battu le Bayern contre la Meisterschale en 2011 et 2012, mais c’est la dernière fois que quelqu’un d’autre que le Bayern remporte la Bundesliga. Le triomphe le plus récent de Klopp sur Muller avant la Ligue des champions avec Liverpool était les demi-finales DFB-Pokal 2015, que Dortmund a remportées aux tirs au but, mais a perdu la finale contre le VfL Wolfsburg.

« Quand tu joues contre lui, c’est vraiment inconfortable. Vous pouvez vraiment voir son aversion pour tout ce qui n’est pas le Bayern Munich. Cette obsession pure et simple rend très difficile de changer un mot de quelque manière que ce soit », décrit Klopp dans le nouveau documentaire « FC Bayern – Behind The Legend » sur Amazon Prime. Bien qu’il y ait une très faible chance que les deux travaillent ensemble avant qu’ils ne finissent tous les deux par se retirer du jeu et de la gestion, respectivement, Klopp admet qu’ils « passeraient un très bon moment ensemble » si cela devait arriver. Malheureusement pour Klopp, Muller devrait bientôt suivre la suite de Joshua Kimmich et Leon Goretzka pour signer une prolongation de contrat avec le Bayern ainsi que Serge Gnabry.

Photo de l’équipe 2 Sportphoto/ullstein bild via .

Jupp Heynckes a un jour décrit Muller comme ayant une certaine « effervescence » en décrivant ce qu’il est capable de faire sur le terrain. Klopp a partagé le sentiment de Heynckes en disant que Muller est « incroyablement efficace et incroyablement intelligent pour le football. Ses mouvements semblent parfois un peu rustiques, mais sont si souvent incroyablement corrects et presque ingénieux. »

Klopp a certainement mis le doigt sur la tête en décrivant la capacité légèrement peu orthodoxe de Muller à tirer constamment parti de sa conscience spatiale et à créer des espaces pour lui-même et ses coéquipiers, quel que soit l’endroit où il se trouve sur le terrain. Bien que la probabilité qu’ils travaillent ensemble à ce stade soit très faible, voire nulle, le Bayern et Liverpool pourraient très bien se retrouver à nouveau lors des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Les deux équipes ont connu des campagnes fantastiques en phase de groupes jusqu’à présent, toutes deux ayant remporté leurs quatre matches jusqu’à présent, décrochant officiellement leur avancement.