Jurgen Klopp défend les dépenses de Liverpool contre Chelsea, Manchester United et City

Jurgen Klopp a lancé une défense acharnée de la fenêtre de transfert silencieuse de Liverpool à la lumière des dépenses de ses rivaux.

Les Reds n’ont fait qu’un seul ajout de haut niveau, la signature de 56 millions de livres sterling du défenseur Ibrahima Konate du RB Leipzig, mais les clubs qui les entourent ont dépensé beaucoup plus.

.

Liverpool ne pense pas avoir besoin de plus que Konate

Chelsea, Manchester City et United ont tous décroché certains des plus grands noms du football mondial, éclaboussant entre 75 et 100 millions de livres sterling pour Jadon Sancho, Raphael Varane, Jack Grealish et Romelu Lukaku, avec plus de potentiel à venir.

Cependant, Klopp insiste sur le fait que Liverpool s’en tiendra à sa propre stratégie de transfert, plutôt que d’essayer de rivaliser avec les puissances financières anglaises.

Le manager de Liverpool a déclaré vendredi: “Je ne suis pas surpris qu’ils aient dépensé cet argent, car ces clubs ne dépendent pas de ce genre de choses [the financial implications of the coronavirus pandemic].

« Je sais qu’ils trouvent un moyen [to spend]. Nous connaissons notre situation.

« Nous connaissons tous la situation de Chelsea, City et du PSG. Nous avons notre façon de faire. Nous sommes autorisés à dépenser l’argent que nous gagnons. C’est ce que nous avons toujours fait.

Lukaku à Chelsea est la dernière signature de gros sous parmi les six premiers

Cependant, l’ancien propriétaire de Crystal Palace, Simon Jordan, a averti Klopp que son équipe pourrait être laissée pour compte si elle ne s’améliorait pas aux côtés de ses concurrents.

S’exprimant lors de l’émission White and Jordan de vendredi sur talkSPORT, l’expert au franc-parler a déclaré: «Si tout le monde dans la salle s’améliore et que vous ne le faites pas, il y aura une conséquence pour cela.

«Je pense qu’il y a certains endroits au sein de l’équipe de Liverpool qu’ils pourraient peut-être regarder.

«Roberto Firmino est un joueur formidable, mais il a été un peu hasardeux l’an dernier.

“Klopp en saura plus que cela car il le voit tous les jours sur le terrain d’entraînement.

.

United a signé Sancho et Varane devrait rejoindre

« En tant qu’ancien propriétaire, vous allez dire : « Oui, je veux entendre ça ».

« Je veux les entendre gérer ce qu’ils ont plutôt que de frapper à ma porte pour autre chose.

“Mais quand tout le monde élève la barre, on dirait que le roi Canut repousse la mer.”

La légende d’Arsenal, Martin Keown, fait écho à ces pensées, mais félicite Liverpool d’avoir fait preuve d’une foi si farouche en ses joueurs actuels.

La star des Invincibles a ajouté : “Cela montre une énorme confiance dans les joueurs, qu’il aime et fait confiance à ces joueurs.

.

Grealish a récemment rejoint Manchester City dans le cadre d’un transfert record de 100 millions de livres sterling depuis Aston Villa

«Mais quand vous regardez Manchester United, par exemple, avec Varane qui arrive – un vainqueur de la Ligue des champions, un vainqueur de la Coupe du monde.

« Vous commencez à regarder dans le vestiaire et vous vous rendez compte : « Nous y allons cette année ».

« Vous élevez la barre. Donc, par inadvertance, vous changez simplement le niveau.

Téléchargez talkSPORT Edge MAINTENANT !

C’est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.