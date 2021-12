Jurgen Klopp dit que l’as de Liverpool joue en fait « très, très bien »

Photo d’Andrew Powell/Liverpool FC via .

S’exprimant lors de sa conférence de presse d’avant-match, Jurgen Klopp a réservé des éloges particuliers à Sadio Mane et à ses récentes performances.

Mohamed Salah et Diogo Jota ont à juste titre reçu tous les éloges du monde après leurs récents exploits de buteurs, et, comme vous pouvez l’imaginer, Jurgen Klopp s’est vu poser de nombreuses questions sur Salah et Jota lors de sa conférence de presse.

Cependant, alors que les journalistes ne posaient pas nécessairement de questions sur Mane, Klopp s’est assuré de rappeler à tout le monde à quel point la star sénégalaise a bien joué.

La chose la plus stupide que votre club puisse faire maintenant

BridTV

7342

La chose la plus stupide que votre club puisse faire maintenant

925435

925435

centre

13872

Qu’est-ce qui a été dit à propos de Mane ?

Klopp s’est assuré que Mane reçoive les éloges qui lui sont dus lors de sa conférence de presse.

« Diogo est un joueur exceptionnel, Mo est un joueur exceptionnel et au fait, Sadio Mane joue vraiment très bien en ce moment, il n’a juste pas eu de chance dans ces derniers moments. Hier, cela aurait été une pénalité. Il a essayé de rester debout, puis Mo a terminé. Tous ces garçons ont une qualité incroyable », a déclaré Klopp.

Photo par Andrew Powell/Liverpool FC via .

Malchanceux

Comme le dit Klopp, Mane a été très malchanceux récemment.

Mane aurait pu marquer deux buts contre Newcastle un autre jour. Il a été abattu en tête-à-tête avec le gardien juste avant le but de Salah, alors qu’il n’a pas eu de chance de frapper le poteau dans un autre cas.

Malheureusement, les choses ne tombent pas pour Mane en ce moment, mais cela ne l’a pas empêché de marquer sept buts en championnat déjà ce trimestre.

Si la chance commence à tomber du côté de Mane, ne soyez pas surpris s’il commence à afficher des chiffres de niveau Salah.

Photo d’Andrew Powell/Liverpool FC via .

Dans d’autres nouvelles, « Les attributs qu’il a »: Bent affirme que la puissante cible de Tottenham « me frustre le plus »