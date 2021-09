Jurgen Klopp dit que le joueur de Liverpool avec 27 apparitions en PL va exploser cette saison

Photo de Gareth Copley/.

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a déclaré sur le site officiel du club que Thiago était prêt à exploser cette saison.

Klopp a décrit les problèmes auxquels Thiago a été confronté depuis qu’il a rejoint Liverpool en provenance du Bayern Munich à l’été 2020.

Le patron de Liverpool a déclaré que le coronavirus et les blessures avaient affecté Thiago la saison dernière.

L’entraîneur allemand a ajouté qu’il restait encore beaucoup à faire du milieu de terrain international espagnol de 30 ans, suggérant qu’il pourrait exploser cette saison.

Klopp a déclaré au site officiel de Liverpool à propos de Thiago : “Beaucoup plus, car le départ n’était pas parfait. Il est venu ici, a eu COVID, s’est blessé tôt et des trucs comme ça.

«Cela, bien sûr, rend les choses plus difficiles, mais il a montré quel genre de joueur il peut être pour nous et sera pour nous. Donc, il y a beaucoup plus à venir, bien sûr.

« Peut-être que cela fait maintenant un an, mais si vous voulez, ce n’est en fait que six mois à cause de tout ce qui s’est passé autour. Arrivé dans un nouveau club dans la période la plus difficile de toutes nos vies, il s’est très bien installé malgré cela.

«Sa famille est ici, adore ça ici. Il est au milieu de l’équipe – ça a été très vite le cas – et c’est un très bon caractère et une très bonne personnalité et évidemment un joueur de classe mondiale. Alors, tout va bien. “

Photo de John Powell/Liverpool FC via .

Grand joueur pour Liverpool

Thiago a bien commencé la saison.

Contre Leeds United à Elland Road en Premier League le week-end dernier, l’ancienne star de Barcelone et du Bayern Munich a montré sa qualité en contrôlant le tempo du match et en facilitant la tâche de son équipe au milieu du parc.

Le n°6 de Liverpool a disputé une titularisation et deux remplaçants en Premier League jusqu’à présent cette saison.

Photo par Alex Livesey – UEFA/UEFA via .

Thiago a donné une passe décisive dans ces matchs.

Pour que Liverpool remporte la Premier League et la Ligue des champions cette saison, Thiago devra être au sommet de son art tout au long de la saison.

C’est la saison où Thiago pourrait montrer de quoi il est capable et exploser pour Liverpool.

Thiago a marqué un but en 27 matches de Premier League pour Liverpool jusqu’à présent dans sa carrière.