S’adressant au site officiel du club de Liverpool, Jurgen Klopp a fait le point sur les blessures d’Andy Robertson et de Jordan Henderson.

Robertson et Henderson sont sans aucun doute deux des joueurs les plus importants des Reds et avant le match du club du Merseyside contre Arsenal, ils ont tous deux subi des blessures.

Robertson est parti pour l’Écosse avec un problème aux ischio-jambiers tandis que Henderson a subi ce que Klopp décrit comme une blessure plus grave pour l’Angleterre.

Qu’est-ce qui a été dit?

Heureusement, Klopp dit que Robertson est susceptible de pouvoir jouer contre Arsenal.

« Robbo a eu de la chance, on peut probablement le dire. C’était un peu DOMS, l’intensité de tous les matchs auxquels il a joué probablement, plutôt qu’autre chose », a déclaré Klopp.

« Il était assez intelligent pour [make] la bonne décision, il est parti tôt, ce qu’il ne fait généralement pas. Mais dans ce cas, c’était tout à fait juste, et il y a donc de fortes chances qu’il puisse être impliqué le week-end.

Klopp a également fait une mise à jour positive sur Jordan Henderson après sa peur du fitness :

« Hendo, un peu plus [injured] que Robbo mais une chance pour le week-end. Nous travaillons donc là-dessus. Ce n’est pas une blessure grave mais dans cette courte période, nous devons voir s’il est prêt pour samedi. Mais après cela, à 100 %, et peut-être aussi pour Arsenal. »

Renforcer

C’est une excellente nouvelle pour Liverpool avant ce qui sera certainement un match difficile contre Arsenal.

Robertson est un joueur d’une importance vitale pour les Reds, tandis que Henderson est bien sûr leur capitaine.

Kostas Tsimikas aurait été un bon remplaçant pour l’Écossais, tandis que Klopp aurait eu beaucoup de milieux de terrain à qui faire appel pour remplacer Henderson, mais contre une équipe comme Arsenal, vous voulez toujours avoir vos meilleurs joueurs disponibles.

