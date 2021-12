Jurgen Klopp et Antonio Conte appellent à ce que la demi-finale de la Coupe Carabao soit à une jambe alors que les patrons de Liverpool et Tottenham expriment leurs inquiétudes concernant la congestion des matchs

Jurgen Klopp veut que la demi-finale de la Coupe Carabao soit réduite à une jambe, même si cela signifierait donner l’avantage à domicile à Arsenal.

Liverpool a fait les quatre derniers de la compétition en réalisant un brillant retour contre Leicester pour gagner aux tirs au but après un match nul 3-3 passionnant.

.

Klopp a vivement critiqué le calendrier des rencontres du football anglais

Les plaintes de Klopp concernant l’accumulation de matchs sont constantes depuis son arrivée en Premier League.

Mais l’intensité du programme a été mise en évidence cette année avec COVID-19 déchirant les clubs à l’approche de la période des fêtes.

« Je pense que ce serait mieux avec un match absolument, mais évidemment ce que je dis n’est pas trop important », a-t-il déclaré après avoir effectué 10 changements pour les quarts de finale avec trois joueurs de l’académie dans sa formation de départ et cinq sur le banc.

« S’il y a deux matchs, alors nous jouerons deux matchs. Mais ce serait utile s’il n’y en avait qu’un, c’est vrai.

« Le tirage au sort nous a à Arsenal, ça me va, nous jouons là-bas et voyons qui est le meilleur et allons-y.

.

Liverpool a produit un retour passionnant contre Leicester pour atteindre les quatre derniers

«Je ne parle pas seulement du bien-être des joueurs cette année, j’en parle depuis six ans ou peut-être plus.

« Si les choses que je dis pouvaient aider davantage, je le dirais beaucoup plus souvent. Mais ça n’aide pas.

« La seule chose que je fais avec ces messages est de créer des titres. Ils n’arrivent jamais aux bons endroits.

« Demain, nous avons une réunion à 16h mais c’est avec la Premier League et pas avec l’EFL, je ne sais pas s’ils sont impliqués ou non.

« Je l’ai déjà dit, je préférerais une seule demi-finale. Mais je ne vois aucun changement en fait.

Richard Pelham / Le Soleil

Klopp et Conte étaient d’accord sur la demi-finale de la Coupe Carabao

Klopp a eu un énorme problème avec la liste des matches cette année, Liverpool devant jouer le 26 décembre, puis à nouveau le 28 décembre.

Klopp a poursuivi: «Je ne comprends vraiment pas pourquoi nous devons l’expliquer constamment. 26e et 28e n’est pas juste. Je sais que dans ce pays, nous le faisons depuis des années, mais si vous comptez les blessures au cours des années qui se produisent au cours de cette période.

« Les gens s’en moquent. S’ils doivent partir, ils doivent partir. Nous ne demandons pas le 26 et l’année prochaine, nous demandons le 26 et le 29. C’est ce que nous demandons, rien d’autre. Cela ne peut pas être si difficile, pour être honnête.

« Tout d’un coup, le football sera meilleur, ce qui aide énormément parce que vous faites cela pour les gens et cela n’a aucun sens.

.

Conte a guidé son équipe de Tottenham en demi-finale de la Coupe Carabao mais pense également que cela ne devrait être qu’un seul match.

« J’en parlerai tant que je serai ici. Il ne s’agit pas du lendemain de Noël. Le Boxing Day est génial et nous l’aimons. Nous voulons jouer là-bas, mais rejouer le 28 n’est pas correct.

Offre de pari du jour

888SPORT offre 45 £ de paris gratuits pendant la période de Noël lorsque vous placez un pari de 10 £

RÉCLAMEZ L’OFFRE ICI

Un dépôt minimum de 10 £/€ avec le code promo est requis – Vous devez parier un minimum de £/€ Un dépôt minimum de 10 £/€ avec le code promo est requis • Vous devez parier un minimum de 10 £/€ avec une cote de 1/ 2 (1,50) ou plus sur un marché sportif qui sera réglé avant le 26 décembre 23:59:59• Le pari gratuit de 5 £/€ sera valable pendant 7 jours • Le solde du dépôt peut être retiré à tout moment • Restrictions générales de retrait et Les conditions générales complètes s’appliquent. 18+ BeGambleAware.Org

Conte a exprimé une opinion similaire à celle de Klopp et a déclaré qu’il préférerait que la demi-finale ne soit qu’un match au lieu de deux.

Après que son équipe ait battu West Ham à domicile, il a déclaré : « Honnêtement, si je devais décider, ce serait peut-être de jouer un match et non deux matchs – surtout, je le répète, pour la situation dans laquelle nous vivons – mais nous devons respecter les règles.

Tottenham affrontera Chelsea dans les quatre derniers tandis que Liverpool affrontera les Gunners.

.

Conte a guidé son équipe de Tottenham en demi-finale de la Coupe Carabao

Alan Brazil et Ally McCoist ont pris part au débat lancé par Jurgen Klopp sur le calendrier chargé des rencontres et ont dit au patron de Liverpool de continuer.

Le Brésil a déclaré à talkSPORT : « Le mot qui vous manque Jurgen est tradition. Arrêtez de le changer vous numpty. Avec les avantages de l’équipe qu’il a et la taille qu’il a… pour l’amour de Dieu.

McCoist a ajouté : « Je sais ce qu’il dit, mais nous le faisons depuis des années. Il fait partie intégrante de la culture footballistique britannique.

« C’est ce que nous faisons. Continuez avec ça! Je sais qu’il veut encore 24 heures et son kiné et son équipe médicale diront des trucs, bien sûr qu’ils le feront.

« Il est mieux loti que n’importe qui d’autre, en termes d’équipe qu’il a. Je peux comprendre ce qu’il dit.

« Cependant, vous ne pouvez pas battre un peu de tradition. Le vieux football britannique pendant la période des fêtes. Des jeux volant sur nous à gauche, à droite et au centre. Vous ne pouvez pas le battre.