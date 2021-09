Jurgen Klopp était intéressé par la signature de l’attaquant de Leeds Patrick Bamford, et admire toujours l’international anglais qui vise à augmenter le nombre de buts en Premier League contre Liverpool

in

Jurgen Klopp est un si grand fan de Patrick Bamford de Leeds qu’il a envisagé de signer l’attaquant plus tôt cette année.

Le patron de Liverpool recherchait un soutien supplémentaire à l’avant après des campagnes décevantes de Roberto Firmino et Sadio Mane la saison dernière.

.

Bamford a suscité l’intérêt de Jurgen Klopp

Bamford était candidat au poste de remplaçant selon les rapports, mais a été rebuté par l’idée d’échanger sa place de départ à Leeds contre du temps sur le banc à Liverpool.

Bamford a remporté sa première sélection en Angleterre la semaine dernière après un bon début de vie en Premier League, et il affronte les prétendants Liverpool dimanche dans l’espoir de poursuivre sa course de haut niveau.

Klopp est depuis longtemps un fan des attaquants qui font du jeu et travaillent dur, Firmino étant souvent dominé par les ailiers Mane et Mohamed Salah, tout en créant bon nombre de leurs buts.

Les célèbres trois premiers de Liverpool ont connu leur pire saison ensemble en 2019/20

Et il peut y avoir des parallèles avec Bamford, que Klopp a complimenté plus tôt dans l’année.

“C’est un joueur exceptionnel”, a-t-il déclaré en avril avant le match nul 1-1.

«Le rythme de travail est exceptionnel, et il joue toujours le football qu’il joue en plus de cela et marque des buts. C’est rare.

Klopp a même fait référence à une émission de radio talkSPORT qu’il écoutait où les présentateurs ont affirmé que Leeds avait besoin d’un nouvel attaquant.

“Ils disaient que Leeds avait besoin d’un bon buteur, Bamford n’est pas assez bon, des trucs comme ça”, a déclaré Klopp. « Je suis si heureux qu’il puisse leur prouver qu’ils ont tous tort !

.

Jurgen Klopp n’était pas d’accord avec le verdict de talkSPORT sur Bamford

Bamford a été signé par Chelsea en 2012, mais n’a jamais fait une apparition en équipe première, passant l’intégralité de sa carrière chez les Blues en prêt.

Le joueur de 28 ans a impressionné à Middlesbrough après avoir signé définitivement en 2017, avant d’être recruté par Leeds, où il a excellé sous Marcelo Bielsa.

Il a ensuite réussi 16 buts en championnat lors de la campagne de promotion 2019/20 de Leeds, avant d’améliorer son total avec 17 buts en Premier League la saison dernière.

Bamford a signé un nouvel accord avec Leeds jusqu’en 2026 cet été, mais les Blancs se sont renseignés sur le prêt de Curtis Jones.

Mais il n’y avait aucune chance que cela se produise avec le milieu de terrain de 20 ans très apprécié.

. ou concédants de licence

Jones a marqué son tout premier but en Ligue des champions la saison dernière