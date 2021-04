Jurgen Klopp exhorte tout le monde à “ se calmer ” face à la Super League européenne alors que les fans de Liverpool protestent contre John W Henry et FSG à l’extérieur d’Anfield

Jurgen Klopp a appelé tout le monde à se “ calmer ” alors que les fans de Liverpool poursuivaient leurs protestations contre l’échec du complot de la Super League européenne en appelant leurs propriétaires à y aller.

Alors que la Super League européenne détestée est peut-être morte dans l’eau, les fans des «six grands» clubs anglais impliqués continuent d’exprimer leur fureur dans tout le pays.

.

Les fans de Liverpool sont descendus dans la rue samedi

.

Le propriétaire Henry a fait l’objet de leur mécontentement

Il y a eu des manifestations à Arsenal, Chelsea, Man City, Manchester United, Tottenham – et maintenant les fans de Liverpool appellent le propriétaire John W Henry et son groupe FSG à vendre à l’extérieur d’Anfield.

Le milliardaire américain Henry a présenté des excuses personnelles aux supporters des Reds après le retrait du club de la Super League, 48 heures seulement après son annonce.

S’exprimant avant le match nul 1-1 avec Newcastle, Klopp a appelé les experts à «se calmer» et à accepter qu’une erreur avait été commise.

«J’ai vu les photos ces derniers jours, hier soir, Arsenal et Chelsea également. Je pense vraiment que vous devez tous vous calmer », a-t-il déclaré à BT Sport.

Une poignée de propriétaires essaient de déchirer notre jeu et pourraient bien essayer de le faire à nouveau, et on nous dit simplement de “ se calmer et de passer à autre chose ”. Grand admirateur de Klopp, mais il est spectaculairement sourd ici. Sans les fans de notre beau jeu, ce serait beaucoup plus laid aujourd’hui. https://t.co/rRH40Kal0p

– Gary Lineker 💙 (@GaryLineker) 24 avril 2021