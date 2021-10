Jurgen Klopp explique le changement clé qui a débloqué la créativité de Liverpool

Jurgen Klopp a souligné un petit changement apporté en seconde période qui a permis à Liverpool d’exercer son contrôle lors de sa victoire 2-0 sur Preston North End.

Liverpool s’est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe Carabao grâce aux buts de Takumi Minamino et Divock Origi. Preston les a fait travailler pour la victoire, mais quelques joueurs ont saisi leur chance pour se démarquer et le résultat était tout ce qui comptait à la fin.

Les Reds apprendront samedi qui ils joueront dans les huit derniers. Arsenal, Brentford, Chelsea, Leicester, Sunderland, Tottenham et West Ham sont les autres équipes qui restent dans la compétition.

Il y aura d’autres choses qui occuperont l’esprit de Klopp jusque-là – à savoir leurs prochains matchs en Premier League et en Ligue des champions – mais pour l’instant, il pourrait réfléchir à la victoire de mercredi.

« Nous avons plutôt bien commencé. Ensuite, ils ont joué de longs ballons et ils étaient difficiles à défendre », a-t-il déclaré.

«Ils ont eu leurs moments. Le jeu était en quelque sorte ouvert.

« Vous pouviez voir que nous avons perdu notre structure qui n’aide jamais dans le football, surtout pas ce soir quand vous avez autant le ballon.

« Nous ne pouvions pas trop créer en première mi-temps. Ensuite, en deuxième mi-temps, je pense que le petit changement a aidé.

« Évidemment le jeu pour Harvey [Blair] en première mi-temps n’était vraiment pas facile.

«En deuxième mi-temps, nous ne l’avons pas vraiment impliqué, mais lorsque vous ne pouvez pas vous entraîner beaucoup ensemble, ces choses se produisent. On a décidé de changer les choses et de pousser Neco [Williams] plus haut et amener Conor [Bradley] au. Les deux se sont très bien débrouillés et se sont vraiment impliqués.

« Neco dans le premier but, belle finition. Le deuxième but était un peu étrange, mais Divock a montré ses compétences à ce moment-là. J’aurais pu marquer un troisième but, ça aurait été bien mais ce n’est pas important.

« Preston a joué un jeu inspiré. L’ambiance était agréable, personne n’a été blessé. Nuit parfaite. »

Klopp a ensuite expliqué l’impact de Williams dans le dernier tiers, avant d’admettre que la performance globale avait certains aspects qu’il n’aimait pas.

« Surtout quand il jouait plus haut sur le terrain, Neco était bon. C’était vraiment bien », a-t-il déclaré. « Avant, il ne trouvait pas non plus le poste.

« Vous pouviez voir que tous les garçons peuvent jouer tellement mieux au football, mais quand vous ne sentez pas le jeu, vous jouez un peu trop la position et pas assez le jeu, ça a l’air un peu raide.

«Nous avons eu ces moments ce soir. Nous nous sommes opposés l’un à l’autre et n’avons pas trouvé les bons espaces. J’ai vu des jeux comme celui-ci plus souvent que je ne le voulais et cela peut arriver.

« Il fallait rester dans le match, on défendait les situations. Nous avions besoin d’Adrian avec des arrêts incroyables en première mi-temps et à la fin, une cage inviolée, deux buts marqués, pas trop de temps pour rentrer à la maison. Tout bon. »

Williams réagit à un affichage remarquable

Williams a remporté le prix de l’homme du match après avoir joué un rôle dans la mise en place des deux buts. Il a également eu une chance tardive de se marquer.

L’arrière droit, qui s’est ensuite déplacé plus en avant sur l’aile, était satisfait de la façon dont son équipe fonctionnait.

« Preston est une bonne équipe, ils nous ont donné un bon match », a-t-il déclaré sur Sky Sports. « Nous n’avons pas joué notre meilleur football mais nous en avons fait assez pour remporter la victoire et nous en sommes satisfaits.

« L’équipe a mis un quart de travail, nous les avons travaillés. »

Williams a également eu un impact dans le tiers défensif, bloquant la ligne de but avec son visage lorsque le score était de 0-0.

« Cela m’a fracassé la bouche et je ne me souvenais pas de grand-chose », a-t-il expliqué. « J’étais là sur la ligne et je pensais que j’aurais de bonnes chances de le bloquer. Heureusement, cela m’a fracassé le visage et stoppé un but.

Dans l’ensemble, il était satisfait de sa performance, ajoutant : « J’ai essayé de jouer le plus haut possible. J’aurais dû être sur la feuille de match, mais peu importe. J’espère que je marque au prochain match.

«Je pense que j’ai bien fait, j’ai donné tout ce que j’avais. J’ai eu un peu de crampes vers la fin, mais je pense que c’est juste dû à un travail acharné.

