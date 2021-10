Jurgen Klopp explique pourquoi Sadio Mane est abandonné pour Man Utd contre Liverpool

Sadio Mane a été nommé sur le banc pour le déplacement de Liverpool à Manchester United (. via .)

Jurgen Klopp a expliqué qu’il devait « utiliser l’équipe » après avoir décidé d’abandonner Sadio Mane pour le choc de Liverpool avec Manchester United dimanche.

L’international sénégalais a été en excellente forme pour Liverpool ces dernières semaines avec cinq buts lors de ses huit dernières apparitions.

Cependant, Mane a été contraint de se contenter d’une place sur le banc pour le déplacement de Liverpool à Old Trafford dimanche, Jota commençant sur le flanc gauche.

Et Klopp a tenu à souligner que Jota était également en superbe forme avant de se blesser pendant la pause internationale.

Interrogé sur la décision de lancer Jota avant Mane, Klopp a déclaré à Sky Sports: « Nous devons utiliser l’équipe, c’est comme ça.

« Dans un jeu comme celui-ci, vous ne voulez pas changer six ou sept fois.

Sadio Mane a marqué cinq buts lors de ses huit derniers matchs avec Liverpool (. via .)

« Mais Diogo avant la trêve internationale était dans une forme de buteur exceptionnelle, puis est allé en équipe nationale, légèrement blessé et a eu besoin d’un peu de temps pour revenir. »

Klopp a également expliqué sa décision de donner à Ibrahima Konate son deuxième début de saison en Premier League.

Plus : Football



« Ibrahima s’entraîne au plus haut niveau et, bien sûr, Joel est un grand joueur, mais nous ne pouvons pas simplement le pousser tout le temps », a déclaré Klopp.

«Nous avons vu quelques choses où nous pensions que ce serait un bon match pour Ibrahima. J’espère qu’il fera un bon match.’

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport.

Suivez Metro Sport pour les dernières nouvelles sur

Facebook, Twitter et Instagram.

Lien source

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();