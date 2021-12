Jurgen Klopp fait affirmer à Aston Villa que les fans n’aimeront pas

Photo par OLI SCARFF/. via .

Jurgen Klopp a déclaré qu' »aucune pénalité » n’aurait dû être attribuée à Aston Villa lors de sa défaite 1-0 à Liverpool samedi, comme il l’a déclaré à Radio 5 Live Sport.

Après que Liverpool ait ouvert le score depuis le point de penalty, Villa est descendu de l’autre côté et était certain que Danny Ings avait été victime d’une faute d’Alisson Becker.

DIVOCK ORIGI N’A PAS DE SENS.

BridTV

7097

DIVOCK ORIGI N’A PAS DE SENS.

915906

915906

centre

13872

Le remplaçant de Villa filait au but, avant que Joel Matip ne fasse bien de se mettre entre l’homme et le ballon.

Mais en faisant cela, il a fini par entrer en collision avec Alisson, qui se précipitait hors de sa ligne et essayait de donner un coup de pied au ballon.

Alisson se précipitait alors pour récupérer le ballon et a fini par frapper la jambe d’Ings alors qu’il était dans la surface de réparation.

Mais l’arbitre sur le terrain, ni le VAR, n’ont vu aucun problème avec cet incident, malgré les appels des joueurs de Villa.

Après le match, Klopp a été interrogé sur cet incident et les fans de Villa n’aimeront pas sa réponse.

« Comment je l’ai vu, ce n’était pas une pénalité », a déclaré Klopp. « Mais aujourd’hui, mon regard n’est pas décisif. Mais pour moi, ce n’était pas une pénalité.

« Est-ce que vous pensiez que c’était une pénalité ? » Klopp a demandé au journaliste… et lorsqu’il a répondu « non », il a ensuite ajouté: « Eh bien, merci ».

Photo de Neville Williams/Aston Villa FC via .

D’un point de vue défensif, Villa a de quoi crier et ils sauront que de telles performances contre d’autres équipes leur permettront de gagner des points.

À la fin de la journée, l’équipe de Steven Gerrard affrontait peut-être la meilleure équipe d’Europe et une équipe qui a remporté six de ses six matchs en Ligue des champions cette saison.

C’est la première fois dans l’histoire de la Ligue des champions qu’une équipe anglaise réussit cet exploit.

Ensuite, il y a le fait que les Reds ont marqué 45 buts cette saison – aucune équipe de Premier League n’a marqué plus, jusqu’à présent, mais ils n’ont pas pu marquer en jeu ouvert contre Villa.

Dans d’autres nouvelles, les formations Leicester City v Newcastle United confirmées: Daka commence, Howe reste inchangé