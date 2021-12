Jurgen Klopp fait le point sur les nouveaux pourparlers contractuels avec Mohamed Salah

Il reste 18 mois à Salah pour son contrat actuel (Photo: .)

Jurgen Klopp est confiant que Mohamed Salah signe un nouveau contrat avec Liverpool.

L’international égyptien a encore 18 mois sur son contrat actuel à Anfield et a indiqué plus tôt cette année qu’il était prêt à signer de nouveaux termes avec le club du Merseyside.

Klopp est optimiste quant aux discussions avec son meilleur buteur, mais suggère qu’il ne sera pas pressé de conclure l’accord.

« Nous sommes dans de très bonnes conversations », a déclaré Klopp à Sky Sports News.

« Je veux que cela se produise, mais quand ? Je m’en moque.

Salah a été sensationnel depuis cette saison (Photo: .)

Salah a marqué 22 buts et fourni neuf passes décisives en 24 apparitions cette saison.

L’ancienne star de Roma a déjà été liée à un transfert d’argent au Real Madrid, mais a suggéré en octobre qu’il était prêt à engager son avenir dans le Merseyside.

« Si vous me demandez, j’aimerais rester jusqu’au dernier jour de ma carrière de footballeur, mais je ne peux pas en dire grand-chose – ce n’est pas entre mes mains », a déclaré Salah avant la victoire écrasante de Liverpool 5-0 sur Manchester United. en octobre.

« Cela dépend de ce que veut le club, pas de moi.

« Pour le moment, je ne me vois pas jouer contre Liverpool. CA me rendrait triste. C’est dur, je ne veux pas en parler, mais ça me rendrait vraiment triste.

« Pour le moment, je ne me vois pas jouer contre Liverpool, mais voyons ce qui se passera à l’avenir. »



