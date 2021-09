Jurgen Klopp fait l’éloge de Divock Origi après que Liverpool a battu l’AC Milan et Jordan Henderson ravi de la réaction de l’équipe dans le thriller d’Anfield

in

Jurgen Klopp était un homme heureux après la victoire exaltante de Liverpool contre l’AC Milan en Ligue des champions, mais dit que l’équipe s’est « emportée ».

Jordan Henderson a marqué un superbe but et scellé une belle victoire pour Liverpool alors qu’ils revenaient de l’arrière pour obtenir un maximum de points à Anfield.

Henderson a canalisé son Gerrard intérieur avec une frappe époustouflante pour sceller la victoire de Liverpool

S’adressant à BT Sport après le match, Klopp a souligné la performance de Divock Origi qui a commencé son premier match depuis janvier et l’effort global de son équipe.

« Nous commençons incroyablement bien. Nous avons joué un super jeu. Jeu super intense et footballistique aussi.

«Nous nous sommes un peu laissé emporter par notre propre football. Nous n’avons pas fait simple. C’est le football que je veux voir pour être honnête, dans la plupart des moments.

“Il [Origi] joué un super jeu. Il avait alors des crampes. Les gens oublient à quel point il est bon.

« Dans la fenêtre de transfert d’été, nous pensions qu’il y aurait une bonne offre. Les gens ne regardent pas assez le football.

Origi a passé une autre belle nuit en Europe alors qu’il fournissait une passe décisive à Salah

Les mots de Klopp ont été repris par son capitaine Henderson qui ne pouvait pas croire depuis combien de temps son dernier but était en Europe.

Il a déclaré : « Cela faisait longtemps ! Ce n’était pas Ludogrets [2014] était-ce? Était-ce?!”

Une longue attente mais le skipper était ravi de la victoire même s’il a dit qu’il y avait des choses à “apprendre”.

Henderson a ajouté : « J’ai très bien commencé le match. A marqué, obtenu le penalty et puis les dix ou quinze dernières minutes de la première mi-temps, nous avons eu ce sort où nous avons trouvé cela difficile.

C’était long à venir mais ça valait certainement la peine d’attendre car Henderson a marqué son premier but en Europe depuis 2014

«Ils ont marqué deux buts et nous sommes entrés à la mi-temps un peu déçus d’être menés.

«Je pensais que les gars avaient très bien réagi, que la deuxième mi-temps a très bien commencé le match et nous avons eu nos récompenses et sommes revenus dans le match et avons obtenu le vainqueur.

“Donc, dans l’ensemble, ravis et nous devons également apprendre de cette période de dix-quinze minutes.”

