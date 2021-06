Jurgen Klopp fait ses adieux émotionnels à la “légende de Liverpool” Georginio Wijnaldum alors que l’international néerlandais choisit de rejoindre le Paris Saint-Germain plutôt que Barcelone

in

Jurgen Klopp a rendu un hommage émouvant à Georginio Wijnaldum alors que le milieu de terrain rejoignait le Paris Saint-Germain pour un transfert gratuit.

Le joueur de 30 ans a décidé de ne pas rester à Liverpool et est parti en tant qu’agent libre après cinq saisons à Anfield.

Wijnaldum a passé cinq ans à Anfield après avoir rejoint Newcastle en 2016

Le milieu de terrain a joué 237 fois pour le club, remportant la Premier League et la Ligue des champions.

Il a reçu une haie d’honneur de ses coéquipiers lors de son dernier match contre Crystal Palace le mois dernier.

Wijnaldum avait décidé que son avenir était ailleurs avec le PSG en annonçant que l’international néerlandais les avait rejoints pour un transfert gratuit jeudi dans un article sur les réseaux sociaux.

Son désormais ancien patron Klopp a rendu un brillant hommage au milieu de terrain une fois la nouvelle confirmée.

“En tant qu’équipe, nous avons fait nos adieux à Gini à Anfield après le dernier match de la saison. Il y a eu les adieux publics sur le terrain avec la haie d’honneur. Mais alors une occasion plus privée aussi », a déclaré Klopp à Liverpoolfc.com.

«C’était difficile pour nous tous à cause de l’importance que cette personne étonnante représente pour le groupe. Il fait partie de notre vie depuis si longtemps. Il n’y a rien que je ne manquerai pas chez lui.

“Le joueur qu’il est comme un fou va me manquer – une capacité de la plus haute qualité, l’un des joueurs les plus intelligents que j’aie jamais eu le privilège d’entraîner. Sa contribution était hors de l’échelle, le rêve d’un gestionnaire.

« Mais en tant que personne, il laissera un trou tout aussi grand. Une personne plus généreuse que vous ne pourriez pas souhaiter rencontrer. Gini est très fort et opiniâtre, mais sa motivation est uniquement d’aider l’équipe – toujours. Ses coéquipiers l’adoraient et le respectaient dans une égale mesure.

« Son sourire a illuminé notre lieu de travail. Il était une énorme partie de notre cœur battant.

Wijnaldum est devenu vainqueur de la Premier League et de la Ligue des champions à Liverpool

“Bien sûr, il est désormais à quelqu’un d’autre et au nom de l’équipe nous lui souhaitons beaucoup de succès en France avec le PSG. Ce n’est pas surprenant qu’il ait rejoint un club aussi incroyable. Connaissant sa personnalité, il tombera amoureux de la ville et de l’équipe – et eux avec lui.

« Adieu, Gini : tu es venu, tu as vu, tu as gagné le lot. Vous êtes une légende de Liverpool maintenant et pour toujours.

Wijnaldum était lié à Barcelone depuis un certain temps où il aurait rejoint l’ancien patron des Pays-Bas Ronald Koeman.

Le Barça espérait le signer avec son compatriote Memphis Depay sur des transferts gratuits, mais cela a heurté une pierre d’achoppement.

L’expert des transferts Fabrizio Romano a affirmé que le PSG avait fait une offre énorme à l’international néerlandais, ce que Barcelone n’était pas disposé à égaler.

Wijnaldum représentera les Pays-Bas à l’Euro 2020

Il a écrit sur Twitter : “Georginio Wijnaldum a décidé de rejoindre le Paris Saint-Germain. Barcelone n’a AUCUNE intention d’augmenter son offre après l’accord prêt dans 2 semaines et les examens médicaux prévus.

“Gini est désormais prêt à accepter la proposition du PSG jusqu’en 2024 avec un salaire plus que doublé [compared to Barça bid]. “

Cela s’est avéré être le cas avec l’international néerlandais prêt à jouer son football en France la saison prochaine

