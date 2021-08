Jurgen Klopp impressionné par trois joueurs confrontés à un avenir incertain à Liverpool

Jurgen Klopp a réservé des éloges particuliers à Kostas Tsimikas et à d’autres joueurs marginaux alors que Liverpool intensifiait ses préparatifs de pré-saison avec un doublé contre Bologne.

Liverpool a disputé deux matches amicaux consécutifs contre l’équipe italienne, d’une heure chacun. Cela a donné aux hommes de Klopp la possibilité d’améliorer leur condition physique à l’approche du début de la saison. Pour certains, c’était une autre occasion de rappeler au gestionnaire leurs références.

Plusieurs joueurs ont été liés à des départs de Liverpool pour le reste de la fenêtre de transfert d’été. Mais certains d’entre eux étaient exposés jeudi et ont saisi leur chance pour impressionner Klopp.

Liverpool a remporté le premier match 2-0, avec des buts de Diogo Jota et Sadio Mane, et le deuxième match 1-0 grâce à Takumi Minamino.

Minamino fait partie de ceux qui font face à un avenir incertain après avoir passé une partie de la saison dernière en prêt à Southampton. Klopp a toutefois confirmé son enthousiasme pour les performances de pré-saison de l’international japonais, après avoir également félicité l’arrière gauche Tsimikas – qui vise un rôle plus important cette saison après avoir échoué à saisir de nombreuses opportunités du premier choix Andy Robertson.

“Kostas était vraiment bon aujourd’hui, c’est vrai”, a déclaré Klopp sur le site officiel de Liverpool. “Owen Beck a joué 15 minutes et Taki [Minamino] a eu une très bonne pré-saison, c’est vrai.

De même, Xherdan Shaqiri a été félicité pour avoir aidé le but de Minamino alors que des doutes sur son propre avenir persistent. Liverpool serait prêt à sanctionner une sortie bon marché au milieu de l’intérêt de l’Europe continentale.

Klopp, cependant, est heureux de pouvoir voir sa qualité. Pendant ce temps, l’entraîneur a également remarqué que le défenseur de retour Joe Gomez ajoutait plus à son jeu.

“Voir la qualité de Shaq ici et toutes ces choses, c’est bien”, a-t-il ajouté. “Il en va de même d’avoir des défenseurs centraux, de jouer au football et Joe est [playing] de nouvelles balles longues de droite à gauche, un petit atout sympa et on peut basculer le jeu plus vite, donc c’est du tout bon.

«Nous devons, même après un long moment où les gars n’ont pas joué ensemble, nous devons nous réhabituer les uns aux autres, rapidement et ensuite nous devons nous assurer que nous sommes prêts pour la saison.

«Mais nous ne nous préparons pas seulement pour Norwich, nous nous préparons pour toute la saison, nous verrons donc qui est prêt la semaine prochaine. Nous avons encore deux matchs (amicaux) à jouer.

Enchère dérisoire reçue pour le forward

Un joueur non identifié par Klopp, bien qu’impliqué dans le match, était l’attaquant Divock Origi.

Autrefois héros de Liverpool, sans jamais être un titulaire régulier, ses opportunités se sont considérablement estompées ces derniers mois. L’attaquant semble maintenant susceptible de partir et une offre serait arrivée.

Les loups raffolent de l’international belge. Cependant, ils devront augmenter leur offre d’ouverture…

