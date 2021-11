Jurgen Klopp a salué l’esprit combatif de West Ham alors qu’il infligeait une défaite à son équipe de Liverpool lors d’un match divertissant au stade de Londres.

Cependant, le patron des Reds pense que ses joueurs n’ont pas réussi à se frotter au vert en ce qui concerne les décisions d’arbitrage lors de la défaite 3-2 dimanche.

Un autre match magnifique pour West Ham

Mais Klopp s’est senti très dur après

Liverpool a pris du retard dans les cinq premières minutes alors que le gardien Alisson battait le corner de Pablo Fornals depuis la gauche.

VAR a examiné attentivement l’incident pour s’assurer que le but devrait être maintenu alors que les joueurs de Liverpool et Klopp ont supplié Craig Pawson que leur gardien avait été entravé dans la préparation.

Le but n’a pas été marqué et Liverpool était du mauvais côté d’une autre décision quelques instants plus tard.

Le capitaine Jordan Henderson a été abattu juste à l’extérieur de la surface après un solide tacle d’Aaron Creswell. Les rediffusions montrent qu’Henderson a été très pris par le suivi, cependant, l’arrière gauche des Hammers a été épargné d’un carton rouge.

sport du ciel

Cresswell a remporté le ballon mais a également pris un gros morceau de Henderson

sport du ciel

Un autre jour, Cresswell a peut-être reçu ses ordres de marche

Klopp a déclaré après le match: « Je pense que les objectifs sont clairs, mais certaines situations doivent aller d’une autre manière.

« Parlons des buts qu’ils marquent. La première, je pense, est une faute sur le gardien de but – je ne sais pas ce qu’un joueur doit faire pour que ce soit une faute sur le gardien de but. Le bras va contre le bras d’Ali alors comment peut-il attraper le ballon quand quelqu’un lui retire le bras ?

« Comment cela peut-il arriver ? Je ne sais pas. C’est une excuse typique, probablement, VAR dit que ce n’est pas clair et évident mais je ne sais pas ce dont vous avez besoin et je ne sais pas pour le handball.

Klopp a ajouté : « Que peut-il faire ? Le gardien de but est protégé en quelques instants.

Alisson et Angelo Ogbonna sont tous deux allés chercher le ballon et VAR a conclu qu’il n’y avait pas eu de contact suffisant pour ne pas donner le but

« Si un joueur monte un bras contre un bras, ce n’est pas important pour un gardien de but, c’est une partie importante du corps et si cela se produit, comment peut-il faire un arrêt?

« Je sais que les gens diront ‘il cherche des excuses’, je ne le suis pas. Je suis complètement calme et je ne pense pas que nous soyons trop bons pour perdre des matchs de football. Nous avons perdu et ce n’est pas agréable mais je l’accepte.

« Mais quand nous parlons du jeu en quelques instants, vous avez besoin d’une décision normale d’un arbitre et il ne l’a pas fait et c’est la situation. »

Et sur le tacle de Cresswell, Klopp a déclaré: «Je ne sais pas si je peux utiliser le bon vocabulaire, mais pour moi, c’était un défi imprudent et vous ne pouvez pas y aller comme ça, vous devez contrôler votre corps.

« Deux situations ont eu de l’influence dans le match mais West Ham s’est battu pour les trois points, ils ne sont pas responsables des décisions prises et ils ont donc gagné le match et c’est tout. »