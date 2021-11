Jurgen Klopp insiste sur le fait que son mandat en tant que patron de Liverpool est «loin d’être terminé» au milieu des doutes sur son avenir à long terme et Steven Gerrard soutient le contrat à vie avec Anfield

Jurgen Klopp insiste sur le fait qu’il ne quittera pas Liverpool de si tôt au milieu de plus d’incertitude entourant son avenir à long terme.

Le contrat de l’Allemand expire en juin 2024, mais les spéculations sur le moment où il quittera Anfield se sont multipliées après la nomination de Steven Gerrard au poste de patron d’Aston Villa.

Les fans de Liverpool attendent le jour où Gerrard reviendra pour gérer l’équipe

.

Mais pas au prix de réduire le temps de Klopp au club

Beaucoup considèrent Gerrard comme le successeur naturel de Klopp, mais l’ancienne star de Liverpool souhaite que le patron actuel reste le plus longtemps possible.

Lors de sa conférence de presse d’avant-match jeudi, Gerrard a déclaré à talkSPORT: « Vous ne m’entendrez jamais le dire [the Villa job] est un tremplin.

« Je suis vraiment honoré et fier d’occuper ce poste, je suis à fond et je donnerai à ce travail tout ce dont il a besoin pour qu’il soit un succès. Je serai engagé à 100 %, tout comme mon personnel.

« Dans le football, je ne pense pas qu’il y ait quelque chose de mal à avoir des rêves et des aspirations, mais Liverpool a un entraîneur de classe mondiale dont il est très heureux.

« S’il signait un contrat à vie maintenant, je serais très heureux pour eux et lui. »

.

Klopp dirige Liverpool depuis octobre 2015

Klopp ne s’est pas engagé envers Liverpool pour le reste de sa vie, mais a assuré aux fans qu’il serait encore au club pendant un certain temps.

Il a déclaré: « Je n’ai pas à penser à ce genre de choses, Dieu merci, parce que nous sommes au milieu de cette saison et c’est tout ce sur quoi nous nous concentrons.

« Je sais que les managers sont souvent interrogés sur des choses qui vont se passer dans deux ans et demi, trois ou quatre ans, mais je ne sais pas. Je n’y ai pas pensé jusqu’à ce que tu me le demandes et je ne veux pas.

« Tout va bien comme ça. C’est fini quand c’est fini et c’est loin de l’être, alors concentrons-nous là-dessus.

getty

Klopp et Gerrard se retrouveront le 11 décembre lorsque Liverpool divertira Aston Villa

Klopp a également confirmé qu’il était en contact avec Gerrard depuis qu’il a obtenu le poste de Villa, mais a refusé de dire ce qui s’était dit entre les deux.

Il a ajouté : « Il y a des messages mais ils sont privés… J’ai hâte de le rencontrer, c’est vrai, je suis vraiment content pour lui.

« Mais ce que nous nous écrivons, c’est très bien si cela reste privé. »

