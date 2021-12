Jürgen Klopp justifie la signature de Cláudio Taffarel

03/12/2021 à 20:10 CET

Artur Lopez

Jürgen Klopp s’est exprimé sur le site du Liverpool FC au sujet de la récente signature de Cláudio Taffarel pour l’équipe technique des gardiens. L’entraîneur allemand attache tellement d’importance à chaque poste sur le terrain qu’en 2018 les « rouges » ont fait signer Alisson de Rome pour la somme exorbitante de 62,5 millions d’euros. Cependant, le gardien brésilien a joué un rôle essentiel dans la réalisation de la sixième Ligue des champions du club et de la Premier League après trente ans de sécheresse dans le championnat national.

De son côté, l’entraîneur allemand se réjouit du dernier-né de l’équipe technique : « Taffa est un très bon garçon. J’ai eu l’idée depuis un moment maintenant, quand j’ai vu tous nos gardiens extrêmement talentueux. Il est vraiment bon et excitant, c’est un gars brillant. et il est plus âgé que moi, ce qui est important parce que j’étais le plus vieux du staff technique », a plaisanté Klopp. L’acquisition n’entraînera aucun licenciement, comme l’a confirmé le préparateur ‘rouge’ : « John Achterberg a renouvelé son contrat jusqu’en 2024. Les gens tirent souvent les mauvaises conclusions. John est le chef du département du portier et Taffa est un merveilleux complément pour lui. »

Une nouvelle philosophie de jeu dans le but

L’ancien manager du Borussia Dortmund a salué la qualité de son équipe de gardiens : « Dans toutes les tranches d’âge, nous pensons vraiment que nous avons là-bas un groupe de joueurs exceptionnel, à commencer par Ali bien sûr, mais ensuite Caoimhin, puis Marcelo, puis Harvey, Vit était brillant en Irlande. Nous voulions donc une vraie solution pour ces gars-là, et nous voulons aussi créer notre propre philosophie pour les gardiens. Pour cela on pense à un entraîneur qui était un joueur de classe mondiale, et travaille dans l’équipe nationale brésilienne avec deux des meilleurs gardiens du monde : Ederson et Alisson« Le gardien de but titulaire actuel de Liverpool entretient de bonnes relations avec Cláudio Taffarel. Mais la signature de son compatriote ne répond pas au seul souhait d’Alisson avec son renouvellement jusqu’en 2027, mais plutôt à des enjeux sportifs.