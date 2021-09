Jurgen Klopp lance un défi à l’homme de Liverpool avec un manque de temps de jeu

in

Jurgen Klopp a dit à Curtis Jones exactement ce qu’il devait faire pour rester dans l’équipe de Liverpool avant le choc de la Ligue des champions mardi avec Porto.

L’équipe de Klopp est au sommet du groupe B après un match après avoir battu l’AC Milan, tandis que les Portugais ont fait match nul avec l’Atletico Madrid.

Jones a été inclus dans le groupe itinérant de 23 hommes, les seuls joueurs seniors à avoir manqué Thiago et Harvey Elliott.

Klopp a confirmé qu’il n’y avait pas eu de nouvelles blessures après le match nul 3-3 de samedi contre Brentford.

« Une grosse équipe voyagera. 23 sont avec nous et à part les blessures à plus long terme, ils sont tous là. Pas de Thiago, Harvey et les autres disponibles. Aucune nouvelle préoccupation pour le moment », a déclaré Klopp.

Jones, 20 ans, vient de dépasser les 50 matchs pour Liverpool et a commencé dans le tirage au sort divertissant avec Brentford. Mais c’était son premier début de saison en Premier League.

Le diplômé de l’académie a joué 34 fois la saison dernière alors qu’il s’établissait sous Klopp. Cette fois-ci cependant, même avec le départ de Gini Wijnaldum, Jones a eu du mal à entrer dans l’alignement de milieu de terrain de Klopp.

La star anglaise des moins de 21 ans a fait une apparition de 15 minutes contre Crystal Palace, mais s’est retrouvée au mieux sur le banc lors des autres matchs.

Il a également fait ses débuts lors de la victoire de la Coupe EFL à Norwich et on a demandé à Klopp ce que le jeune devait faire pour entrer dans l’équipe.

Klopp a déclaré lors d’une conférence de presse : « Le dernier match était un bon exemple, c’est ainsi que Curtis doit jouer. C’est cohérent. Défensivement, il était vraiment bon et a remporté des ballons importants et offensivement, il était à peu près impliqué dans tout et a marqué un but magnifique.

« Il peut marquer exactement le même but avec son pied gauche, ce qui le rend assez spécial. Jouez comme ça et mieux et tout va bien.

“Au milieu de terrain, c’est un moment rare où ils sont tous en forme et je dois prendre des décisions. Ensuite, il s’agit des joueurs, avec un trois ou un quatre. Vous ne pouvez le faire que lors de séances d’entraînement et il n’y a pas de critique.

«Même lorsque vous êtes bon à l’entraînement, vous devez être particulièrement bon pour être dans l’un des trois de l’alignement. Je suis complètement ouvert et je ne commence jamais la semaine en sachant exactement ce que nous allons faire.

« Les quelques séances que nous avons, je les regarde en détail, puis il s’agit des joueurs. C’est ce que Curtis doit faire. Parfois, je peux prendre une décision contre lui, en faveur d’un autre joueur et c’est tout. Mettre des performances comme la dernière aide à coup sûr.

Klopp veut une réaction

Le patron des Reds a admis que son équipe n’était pas au mieux défensivement alors qu’elle avait inscrit trois buts aux Bees nouvellement promus. Il veut cependant une “réaction” contre Porto.

“Ce n’est pas si préoccupant, mais nous devons réagir”, a déclaré Klopp. « C’est difficile de gagner un match quand on ne défend pas à son plus haut niveau et c’est ce que nous n’avons pas fait. Ce n’était pas seulement la dernière ligne, en général nous avons eu des problèmes avec la défense.

« Nous ne comptons pas sur des points que nous n’avons pas déjà, c’est un groupe difficile donc nous ne devrions pas perdre de temps pour obtenir des points. L’Atletico contre Porto était difficile et si quelqu’un méritait de gagner, c’était Porto, donc ça en dit long. L’équipe que nous affrontons demain.

« La dernière fois que nous sommes revenus, nous n’avions pas pensé au 5-0 avant cela parce que cela n’a aucun sens. Nous sommes ici assez souvent pour savoir que nous ne pouvons pas gagner un match avant de jouer, alors c’est tout.

