L’expert de Liverpool, James Pearce, prédit que Jurgen Klopp refusera deux accords intrigants de janvier, bien qu’un troisième soit susceptible d’être conclu le mois prochain.

Liverpool a plongé dans le marché en janvier dernier alors que sa saison menaçait de s’effondrer. Une crise de blessures invalidantes a vu Ozan Kabak et Ben Davies amenés à Anfield pour renforcer les rangs défensifs centraux.

Alors que l’impact de Davies était négligeable, Kabak a aidé à stabiliser la ligne de fond des Reds et a permis à Liverpool de se qualifier pour la Ligue des champions.

12 mois plus tard, l’équipe de Liverpool flambe à nouveau. Bien que cette fois, il soit sous le poids de la pandémie de Covid-19 et des absences imminentes de la CAN, ainsi que des blessures.

Mohamed Salah et Sadio Mane joueront respectivement pour l’Egypte et le Sénégal le mois prochain. Cela pourrait laisser les Reds à court de puissance de feu, en particulier avec leurs options d’attaque au milieu de terrain épuisées à l’heure actuelle. Naby Keita se rendra également au Cameroun pour jouer pour la Guinée.

En tant que tel, l’expert de Liverpool de l’Athletic, James Pearce, a été interrogé sur un retour surprise de Coutinho lors d’une séance de questions-réponses.

Barcelone est bien documenté dans son désir de déplacer l’ancien favori de Liverpool qui est parti sous un nuage en 2018. La carrière du Brésilien est au point mort en Espagne et la situation financière désastreuse du Barça les a poussés désespérés à trouver un acheteur.

La sortie initiale de Coutinho pique toujours – Pearce

Une sortie de prêt pourrait être avantageuse pour Liverpool, Coutinho fournissant une couverture dans les zones d’attaque via la CAN. Le retirer des livres de Barcelone – même pour seulement six mois – aiderait les finances du géant espagnol.

Cependant, Pearce insiste sur le fait que Klopp et Liverpool sont passés à autre chose, déclarant: «Je ne peux pas le voir.

« Même si Barcelone était disposée à le sanctionner, les frais de prêt et les salaires seraient énormes. De plus, la façon dont Coutinho a obtenu son départ d’Anfield en janvier 2018 a laissé un goût amer.

« Liverpool a prospéré et a eu beaucoup de succès sans lui. Leur style a évolué. Ils n’ont pas besoin de Coutinho.

« En fait, à moins d’une crise de blessure ou d’un changement d’avis, je ne m’attends pas à ce que Liverpool ajoute quelqu’un à son équipe pendant la fenêtre de janvier. Klopp semble satisfait de ce qu’il a et des sources seniors du club ont indiqué que les entrants sont peu probables. »

Un deuxième retour d’un ancien rouge a été spéculé sous la forme de Georginio Wijnaldum. Prouvant une fois de plus que l’herbe n’est pas toujours plus verte de l’autre côté, Le sort de Wijnaldum avec le PSG jusqu’à présent n’a été qu’un cauchemar.

Arsenal, Liverpool et Newcastle ont été présentés comme des points d’atterrissage crédibles si Wijnaldum retournait en Angleterre en prêt. Mais Pearce pense que Klopp ne peut plus offrir ce que Wijnaldum exigerait.

« Avec l’amélioration de la situation des blessures et le retour des joueurs peu de temps après des tests COVID positifs, je ne suis pas préoccupé par le manque d’options au milieu de terrain.

« Klopp a Naby Keita, Curtis Jones, Alex Oxlade-Chamberlain et James Milner comme remplaçants de Thiago, Fabinho et Henderson.

« Je serais étonné que le PSG ait prêté Wijnaldum en janvier. Même s’ils l’avaient fait, je ne vois pas Liverpool le ramener.

« S’il quittait Paris, il voudrait être un titulaire garanti quelque part et je ne vois pas Klopp être en mesure de lui offrir cette assurance. »

Klopp ne fera pas obstacle au troisième transfert

Un accord que Pearce s’attend à franchir concerne Nat Phillips.

Le défenseur central est désormais le cinquième choix après l’arrivée estivale d’Ibrahima Konate. En tant que tel, parlez d’une sortie permanente – le plus probable à West Ham – s’est accéléré.

« Je m’attends à ce que Phillips parte », a ajouté Pearce.

«Liverpool lui a imposé un prix de 15 millions de livres sterling. Il veut jouer plus régulièrement et Klopp ne se mettra pas en travers de son chemin si une offre appropriée arrive.

« Il y a déjà eu beaucoup d’intérêt de la part des clubs de Premier League. »

