Jürgen Klopp montre son côté plus humain avec un fan atteint d’un cancer

20/09/2021 à 19:24 CEST

Jürgen Klopp est génial. Sur et en dehors du terrain. L’entraîneur de Liverpool souhaite que la famille “rouge” s’étende bien au-delà de l’union entre l’équipe et les supporters pendant les 90 minutes du match, et cherche à transmettre aux supporters son engagement envers la ville et les supporters de l’entité. A cette occasion, l’Allemand a souhaité encourager Chris, fidèle fan de l’équipe “rouge”, dans son combat contre le cancer avec une lettre de soutien au nom de toute la famille de Liverpool..

Le frère de Chris, Andy, a publié un instantané de la lettre que Klopp a envoyée sur Twitter et les commentaires des fans ont été rapides, déclenchant une vague de réactions positives. au geste émouvant du manager de Liverpool qui, une fois de plus, s’est avéré être plus qu’un simple entraîneur de football.

Mon frère a reçu cette lettre de Jurgen Klopp alors qu’il suivait un traitement contre son cancer. Quel monsieur ❤️😢 #ynwa pic.twitter.com/DuPbvhM8fJ – Andy (@andyjock83) 19 septembre 2021

“Cher Chris, tout d’abord, j’espère que cela ne vous dérange pas que je vous écrive, je veux juste que vous sachiez que tout le monde au sein de la famille Liverpool est à vos côtés. Cela fait beaucoup de monde, et il y a des moments où je arrêtez-vous et pensez à beaucoup de gens. me soutient, moi et mes joueurs et ma tête explose. Mais le fait que nous soyons tous ensemble est ce qui rend ce club si spécial. J’espère que cela ne les dérange pas cette fois que je parle pour tous d’entre eux quand je dis que nous sommes tous avec vous. Ce ne sont pas que des mots, c’est quelque chose qui compte vraiment pour nous. Quand j’écoute mes joueurs parler de ce qui les aide dans les jours difficiles, l’une des choses qu’ils disent tous est que le soutien du club et des fans fait la différence. Une autre chose qu’ils me disent, c’est que leur famille est la chose la plus importante pour eux. Je n’ai sûrement pas besoin de vous le dire, car ils m’ont dit que vous aviez un famille et amis brillants autour de vous et que tout le monde fait de son mieux pour vous soutenir. euh marcher seul

Jürgen Klopp”