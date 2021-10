Jurgen Klopp a admis qu’il n’était pas un admirateur du style de football de l’Atletico Madrid avant le retour de Liverpool au stade Wanda Metropolitano.

L’équipe de Diego Simeone est réputée pour sa solidité défensive et son approche pragmatique pour frustrer les équipes, ce qui contraste fortement avec l’approche de « football heavy metal » de Klopp à Anfield.

Jurgen Klopp a admis qu’il n’aime pas la façon dont Diego Simeone fait jouer son équipe de l’Atletico Madrid

Jurgen Klopp a revitalisé le club lors de sa prise de fonction en 2015 et doit réitérer l’exploit

L’Atletico a mis fin à la défense de Liverpool en Ligue des champions lors des huitièmes de finale de la campagne 2019/20, et Klopp a clairement indiqué que leur style n’était pas sa tasse de thé.

L’Allemand a critiqué le côté de Simeone pour ne pas avoir joué au « bon football » tout au long de ce match, bien qu’il ait admis qu’il était agacé après un match qui s’est déroulé dans le contexte de la pandémie croissante de COVID-19, qui a vu tout le football suspendu le lendemain.

Klopp ne s’est pas vraiment excusé face à des questions sur ses remarques précédentes, mais a déclaré qu’il avait beaucoup de respect pour le succès de l’Atletico et celui de son manager.

Klopp a déclaré: « ‘Est-ce que j’aime ça? Pas trop mais j’aime un style de football différent.

« Je n’ai pas besoin d’aimer ça, ça doit juste réussir mais, dans des moments très difficiles pour les clubs de football, ils ont fait un travail impressionnant avec des signatures, ont une bonne équipe et me cherchent à nouveau comme les champions de la Liga .

« Ce que j’ai dit était certainement influencé par l’humeur dans laquelle j’étais il y a un an et demi.

C’était une performance typique de l’équipe de Diego Simeone – l’Atletico Madrid est considérée comme l’une des équipes les plus têtues à battre dans le football mondial

« D’abord et avant tout, j’ai dit après le deuxième match que j’étais un peu en colère et déçu par la vie, que les choses tournent mal dans le monde et que nous devons nous concentrer sur le football, puis nous avons joué contre une équipe pleine de joueurs de classe mondiale qui ont défendu avec tout ce qu’ils ont.

« Simeone fait absolument tout ce qu’il faut, les champions d’Espagne, à l’Atletico depuis très longtemps et un groupe de joueurs de classe mondiale, les garde sur leurs gardes, je respecte ce qu’ils font. »

Le patron de l’Atletico a refusé de répondre à la remarque de l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund selon laquelle son équipe ne peut pas jouer au « bon football » depuis la dernière fois que les deux équipes se sont affrontées il y a deux saisons.

En février 2020, l’Atletico Madrid s’était imposé 1-0 au match aller, grâce à un but précoce de Saul à la quatrième minute, avant le match retour à Anfield.

Liverpool a instinctivement répondu par l’intermédiaire de Georginio Wijnaldum, qui a fait match nul en prolongation.

Roberto Firmino a doublé l’avantage de Liverpool à la 94e minute avant que Liverpool n’abandonne son avance, alors qu’un doublé de Marcos Llorente et un but d’Alvaro Morata ont assuré une victoire globale de 4-2 aux Espagnols, qui ont été éliminés au tour suivant par RB Leipzig.

L’Atletico a réussi le smash ultime en éliminant Liverpool de la Ligue des champions en mars 2020

À la fin du match, Klopp a commencé à parler de l’approche de l’Atletico de la manière dont ils ont remporté le match nul lorsqu’il a déclaré: « » Je ne comprends pas, avec la qualité qu’ils ont, le football qu’ils jouent. Ils pourraient bien jouer au football, mais ils restent profonds et ont des contre-attaques. »

Les deux équipes sont désormais prêtes à se retrouver en phase de groupes, mais Simeone n’était pas d’humeur à entamer une guerre des mots avec son homologue.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait des critiques de Klopp, le manager d’Atleti a répondu: « Rien ».

Simeone savoure le défi d’affronter Liverpool, qui joue son meilleur football et le talisman Mohamed Salah mène la ligne avec distinction pour les Reds.

L’équipe de Klopp reste invaincue dans toutes les compétitions jusqu’à présent cette saison, ayant marqué à chaque match avec un record de 33 buts en 11 matchs.

Salah est le meilleur buteur des Reds avec dix et une visite au Wanda Metropolitano rappelle de bons souvenirs lorsqu’il a marqué sur place lors de la victoire finale de Liverpool en Ligue des champions 2019 contre Tottenham.

Le premier trophée de Klopp avec Liverpool était la Ligue des champions

Le défi d’arrêter Liverpool attend l’Atletico lorsque les Reds viendront rendre visite aux champions actuels de LaLiga.

« Tout ce qui m’importe vraiment, c’est Liverpool, mais Mohamed Salah est un joueur extraordinaire, qui a joué à un niveau fantastique ces dernières années avec Liverpool et son équipe nationale », a déclaré Simeone.

« Liverpool traverse une période fantastique de football, ils semblent avoir un rythme différent, et c’est un plaisir de les voir jouer.

« Ils n’ont pas peur de laisser des espaces à l’arrière. Ils appuient haut, jouent une ligne haute, ont de la vitesse.

« Virgil van Dijk a amélioré la solidité de sa défense, ce qui est important même pour une équipe offensive comme Liverpool, et il apporte une sécurité qu’ils n’avaient pas l’année dernière.

« Je n’attends rien d’autre qu’une équipe qui nous rendra les choses très difficiles.

«Nous devons égaler leur intensité et ensuite chercher nos propres chances. Nous allons essayer de trouver des moyens de leur faire du mal.

« La dernière fois que nous avons affronté Liverpool, nous avons gagné le match à domicile avant même d’entrer dans le stade. Je veux qu’on s’en souvienne. »

