Jurgen Klopp parle de l’avenir de Liverpool : “Personne ne devrait m’appeler en 2024”

Jurgen Klopp a rejeté les discussions sur la prolongation de son contrat à Liverpool et a réitéré qu’il prendrait un an s’il quittait Anfield en 2024.

L’entraîneur allemand sera aux commandes depuis près d’une décennie s’il met fin à son contrat actuel avec les Reds.

Klopp a succédé à Brendan Rodgers en octobre 2015 et a guidé le club vers la gloire de la Premier League et de la Champions League.

Cependant, parlant à Bild, il a affirmé qu’il n’avait pas l’intention de prolonger son contrat actuel.

Lorsqu’on lui a demandé s’il allait prolonger son contrat à Liverpool au-delà de 2024, Klopp a déclaré à Bild : « Il ne sert à rien de dire quoi que ce soit à ce sujet parce que c’est encore si loin.

« Comment suis-je censé savoir ce qui va se passer dans trois ans ? La plupart des gens ne savent même pas où ils seront dans deux, trois semaines.

Le joueur de 54 ans a été présenté comme un candidat pour remplacer Joachim Low en tant qu’entraîneur de l’Allemagne plus tôt dans l’année.

Klopp s’est cependant rapidement exclu de la course.

En mars, il a déclaré : « Suis-je disponible pour le travail après l’été ? Non.

« Quelqu’un d’autre fera le travail et avec le nombre de bons managers allemands, je suis sûr que la fédération allemande trouvera une bonne solution.

« Il me reste trois ans à Liverpool. C’est simple. Vous signez un contrat et vous vous y tenez. J’ai respecté les contrats à Mayence et Dortmund.

Low a finalement été remplacé par Hansi Flick sur la sellette allemande, un rôle pour lequel Klopp avait suggéré deux ans auparavant qu’il serait intéressé.

Parler à Le point de vente allemand Welt am Sonntag, Klopp a déclaré en août 2018 : “Si on me le demandait à un moment donné et que je suis disponible, alors j’y penserais.”

L’ancien patron du Borussia Dortmund a une nouvelle fois lancé l’idée de prendre une année sabbatique.

Pour savoir s’il aimerait le poste après avoir quitté Anfield, Klopp a ajouté: “Si c’est la fin pour moi à Liverpool en 2024, alors j’aurai d’abord un an de congé.

« Le contrat d’Hansi Flick devrait courir jusqu’en 2025 pour que je sois même pris en considération. Personne ne devrait m’appeler en 2024.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de TEAMtalk…

Klopp claque Burnley

Pendant ce temps, Klopp critiquait farouchement l’approche physique de Burnley lors de la victoire de Liverpool sur eux ce week-end.

Liverpool a battu Burnley 2-0 à son retour à Anfield avec des buts de Diogo Jota et Sadio Mane. Ce fut une rencontre animée du début à la fin. Burnley était compétitif, mais Liverpool les a finalement éliminés.

Cela a marqué un retour gagnant pour la foule de Liverpool et a vu l’équipe de Klopp gagner sans encaisser pour le deuxième match consécutif.

Pourtant, le manager était loin de tout sourire en fin de match. De manière assez surprenante, il a émis une longue plainte au sujet du style de combat de Burnley.

Il a déclaré à BT Sport : « Burnley n’a jamais été un jeu où vous volez ou quoi que ce soit et où vous pouvez les surpasser. Du moins pas pour nous. Nous devions toujours être prêts pour un vrai combat mais nous étions aujourd’hui dans un match vraiment difficile.

« Vous avez vu ces défis avec [Ashley] Barnes et [Chris] Bois et Virgile [van Dijk] et Joël [Matip]. Je ne suis pas sûr à 100 % s’ils vont vraiment dans la bonne direction avec ce genre de décisions. C’est comme si nous remontions 10 ou 15 ans en arrière, « c’était le football que nous voulions voir » ou quoi que ce soit d’autre.

« C’est tout simplement trop dangereux ; vous ne pouvez pas vraiment juger les situations. Comment vous vous élevez dans les airs, c’est bien, mais quand vous descendez et qu’ils restent immobiles dans le défenseur, c’est juste difficile.

LIRE LA SUITE: Klopp fait une déclaration « ennuyeuse » à Burnley au milieu d’une enquête sur la recherche de la « vengeance » de Liverpool