Jurgen Klopp pense que Manchester City pourrait être sur le point de faire quelque chose d'”incroyable”

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a donné son avis sur l’intérêt signalé de Manchester City pour l’attaquant de Tottenham Hotspur Harry Kane, cité dans The Liverpool Echo.

C’est quoi l’histoire?

City est intéressé par la signature de Kane des rivaux de Premier League Tottenham dans la fenêtre de transfert d’été.

Le manager Pep Guardiola lui-même a reconnu publiquement son intérêt pour l’attaquant de 28 ans.

Le Times rapporte que les champions de Premier League offriront 120 millions de livres sterling pour Kane dans les prochains jours.

Ce qu’en pense Jurgen Klopp

Le manager de Liverpool, Klopp, pense que Kane rejoindre City rendra les Citizens encore meilleurs.

Le Liverpool Echo cite Klopp : « Tout le monde a une opinion à ce sujet, mais ce n’est pas ma position de juger les choses que font les autres clubs.

“Donc, ce que j’aime dans un match de football, ce n’est pas d’avoir les 11 meilleurs joueurs. C’est comme ça. Cela vous donne donc toujours une chance de gagner un match de football. Nous avions très souvent les meilleurs joueurs, probablement, sur le terrain mais nous avons quand même perdu.

«Ce n’est pas bon, mais cela montre qu’il y a aussi une chance pour nous si nous affrontons une équipe avec de meilleurs joueurs que nous. Je ne pense pas que cela soit honnête à 100 pour cent.

“Mais si c’est le cas et qu’il y en a de nouveaux, qui ne sont pas au club depuis longtemps et qui ont coûté beaucoup d’argent – ​​bien sûr, tous les joueurs que les clubs ont signés ont une vraie qualité – et si Harry va vraiment à Man Ville qui ne les aggraverait pas ! C’est donc incroyable.

Impact sur la course au titre

City a déjà signé Jack Grealish d’Aston Villa, et s’ils obtiennent Kane, ils deviendront encore meilleurs en attaque.

Les Citizens ont remporté le titre de Premier League assez confortablement la saison dernière.

L’équipe de Guardiola est probablement la favorite pour remporter le titre cette saison.

Cependant, il serait un peu paresseux de suggérer que si City signait Kane, ils remporteraient facilement le titre de Premier League.

Chelsea a signé Romelu Lukaku, tandis que Manchester United a fait venir Raphael Varane et Jadon Sancho.

Liverpool reste une équipe forte qui a ajouté Ibrahima Konate à l’équipe.

