Jurgen Klopp, Pep Guardiola et Ole Gunnar Solskjaer ne savent pas si les stars brésiliennes de Liverpool, Manchester United et Man City peuvent jouer alors que la confusion règne sur l’interdiction « grotesque » de la FIFA

Jurgen Klopp, Pep Guardiola et Ole Gunnar Solskjaer ont admis qu’ils ne savaient pas si les stars brésiliennes de Liverpool, Man City et Man United étaient autorisées à jouer en Premier League ce week-end.

Plus tôt cette semaine, la fédération brésilienne de football (CBF) a écrit à la FIFA pour demander qu’une restriction automatique soit imposée aux joueurs de se présenter pour leurs clubs entre le 10 et le 14 septembre.

Klopp ne sait pas s’il peut laisser Alisson et Fabinho jouer

Les joueurs sont Ederson et Gabriel Jesus de Manchester City, le trio de Liverpool Alisson, Fabinho et Roberto Firmino, Fred à Manchester United, Thiago Silva à Chelsea et Raphinha à Leeds.

Newcastle, Wolves, Watford ont également été mis en scène après avoir empêché leurs joueurs d’Amérique centrale et du Sud de représenter leurs nations lors de la récente pause internationale.

Les discussions se sont poursuivies jusqu’au week-end, alors que les clubs de Premier League soutiennent que les circonstances sans précédent de la pandémie mondiale étaient une justification suffisante pour leur décision d’empêcher leurs joueurs de voyager – avec le Brésil et le Paraguay sur la liste rouge COVID du Royaume-Uni.

L’interdiction a été qualifiée de « ridicule » et « absurde » par l’animateur de talkSPORT Simon Jordan, qui a soutenu les clubs de Premier League pour lutter contre les restrictions. Des informations non confirmées affirment que les équipes impliquées ont toutes accepté de défier la FIFA et envisagent d’aligner leurs joueurs «interdits».

Pep espère avoir Jésus disponible pour le voyage à Leicester

Cependant, les trois managers ont affirmé vendredi qu’ils ne savaient toujours pas s’ils pouvaient sélectionner les joueurs, Man City et Man United commençant dans un peu plus de 24 heures à 15 heures samedi contre Leicester et Newcastle respectivement.

Liverpool fait face à un voyage pour jouer à Leeds dimanche, et Klopp a déclaré avant le match: “Je ne sais pas ce qui se passera ce week-end, pour être honnête.

“En ce moment, nous devons voir ce que les autres décident et ensuite nous l’accepterons probablement à nouveau, faire ce que les gens nous disent et essayer de gagner un match de football.

“Mais toute la situation est vraiment comme le monde entier en un mot -” ah, dans le football, ils ont aussi ces problèmes. ” Oui, nous avons ces problèmes. Et maintenant, nous verrons qui trouvera la solution.

Guardiola a déclaré vendredi après-midi: “Pour le moment, à 13h35, ce n’est pas clair. Je ne sais pas, j’espère qu’ils pourront jouer. Nous allons attendre de voir s’ils peuvent jouer ou non.

Solskjaer, quant à lui, était plus fort sur la question, qualifiant la situation de “farce”, le Norvégien attendant une décision sur le milieu de terrain Fred.

Solskjaer a qualifié la situation concernant les joueurs brésiliens de “farce”

«Je pense que c’est une situation de perdant-perdant-perdant pour tout le monde : équipes nationales, joueurs, clubs. C’est vraiment une farce », a déclaré Solskjaer.

« Les joueurs veulent jouer mais nous savons tous dans quel genre de situation nous nous trouvons depuis un an et demi avec la pandémie, les voyages et tout le monde essayant de limiter la propagation du virus.

« Nous avons travaillé très dur avant cela pour essayer de trouver un moyen. Les jets privés, vous savez, il existe des moyens de les faire entrer et sortir, mais toutes les décisions ont été contre les joueurs, c’est sûr.

« Ils veulent jouer pour leurs équipes nationales, ils veulent jouer pour leurs clubs, mais ils ne sont pas autorisés. Pour moi, je suis déçu de tout. Le bon sens n’est peut-être plus si courant.

“Nous devons nous préparer pour le match sans Fred mais quand même, croisons les doigts, qu’un certain sens puisse venir dans l’esprit des gens et que nous pouvons l’utiliser.”

Pendant ce temps, le patron de Newcastle, Steve Bruce, a confirmé que l’attaquant paraguayen Miguel Almiron serait disponible pour le voyage à Old Trafford.

Almiron a reçu le feu vert

Almiron n’a pas non plus rencontré l’équipe du Paraguay pour leurs éliminatoires de la Coupe du monde contre l’Équateur, la Colombie et le Venezuela la semaine dernière, et il était entendu que l’Association de football du Paraguay avait demandé à la FIFA d’invoquer sa règle des cinq jours, ce qui signifie qu’il ne serait pas autorisé jouer pour les Magpies ce week-end.

Cependant, l’entraîneur-chef Bruce a déclaré vendredi matin qu’un accord avait été conclu pour que l’as des Magpies joue.

“C’est difficile pour les joueurs, très, très difficile parce que tout ce qu’ils veulent, c’est jouer au football”, a ajouté le patron de Toon.

« L’ultime est de jouer pour votre pays – et je peux le comprendre – et bien sûr de jouer un samedi, donc ils ont été entraînés dans une situation très difficile.

“Cependant, un peu de bon sens a prévalu avec Almiron qu’il est disponible, nous sommes donc extrêmement heureux qu’il soit disponible pour la sélection.”

