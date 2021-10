Jürgen Klopp place Mohamed Salah et Cristiano Ronaldo au sommet

22/10/2021

Le à 19:25 CEST

Artur López

L’entraîneur de la Liverpool, Jürgen Klopp, a répondu à la comparaison que Sky Sports a soulevée entre Cristiano Ronaldo et Mohamed Salah avec désintérêt. Bien que l’entraîneur allemand ne se pose pas ces questions, il a accepté de décrire les deux stars de la Premier League en avant-première du derby du Nord-Ouest entre son équipe et le Manchester United.

Klopp a estimé que l’attaquant portugais et l’Egyptien se distinguaient sous différents aspects : « Le pied gauche de Ronaldo n’est pas mauvais, mais celui de Salah est meilleur. Cristiano peut être meilleur avec son pied droit et dans les airs.» La star portugaise accumule trois buts en cinq matchs du Premier, alors que le joueur phare de Liverpool se vante déjà sept buts et quatre passes décisives en huit rencontres.

Quoi qu’il en soit, il a fait l’éloge des deux stars : « Les deux sont très rapides, ils se sentent désespérés de marquer des buts. Ce sont les meilleurs joueurs du monde, mais je n’ai jamais pensé à ce sujet, ça ne m’intéresse pas ».

Liverpool et Manchester United traversent des dynamiques opposées

L’entraîneur allemand a également commenté le prochain match, un défi pour un Liverpool qui compte 21 engagements officiels sans perdre : « A Manchester, ils ne sont pas très satisfaits des résultats qu’ils ont obtenus jusqu’à présent. » Et c’est que la bonne dynamique des « rouges » contraste avec les trois revers consécutifs en Ligue anglaise des « diables rouges ».