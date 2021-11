Jurgen Klopp pourrait se passer de sept joueurs alors que les Reds cherchent à reprendre le chemin de la victoire contre les Gunners lors du choc de Premier League

Liverpool sera désireux de reprendre le chemin de la victoire contre son adversaire préféré, Arsenal, lors du retour de la Premier League ce week-end.

L’équipe de Jurgen Klopp aura un vrai point à prouver à Anfield après sa défaite 3-2 contre West Ham United juste avant la pause internationale.

Mohamed Salah a été sous forme électrique contre Arsenal dans l’histoire récente

Cette défaite à East London a vu les Reds chuter à la quatrième place du championnat, juste une place au-dessus des visiteurs de samedi.

Arsenal est l’une des équipes en forme de Premier League après une série de neuf matches sans défaite, mais leur récent record à Anfield est misérable.

Liverpool v Arsenal: commentaire talkSPORT

Ce choc de Premier League débutera à 17h30 le samedi 20 novembre.

La couverture complète d’Anfield sera exclusivement en direct sur talkSPORT, avec notre préparation d’avant-match à partir de 17h.

Dan Windle sera votre présentateur et les commentaires proviendront de Sam Matterface et de l’ancien défenseur anglais Micky Gray.

Liverpool a remporté ses cinq derniers matches de Premier League à domicile contre Arsenal, marquant au moins trois buts à chaque victoire – Mohamed Salah en marquant quatre en autant de matchs contre les Gunners.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple StoreAndroid – Télécharger depuis Google PlayRadio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AMLA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731

L’équipe de Jurgen Klopp a connu une période difficile contre West Ham Liverpool contre Arsenal: nouvelles de l’équipe

Jurgen Klopp pourrait se passer de sept joueurs de l’équipe première pour la visite d’Arsenal ce week-end.

Andy Robertson est un doute majeur pour Liverpool après avoir été contraint à l’écart lors de l’affrontement entre l’Écosse et le Danemark lundi soir.

Jordan Henderson et Sadio Mane ont également reçu des coups en devoir international tandis que Roberto Firmino est encore à quelques semaines de son retour.

Harvey Elliott reste le seul absent à long terme de Liverpool, mais ce week-end pourrait arriver trop tôt pour James Milner et Naby Keita.

Arsenal devrait se passer de Sead Kolasinac et Granit Xhaka pour le voyage à Anfield tandis que Thomas Partey a également émis des doutes sur sa forme physique.

Le milieu de terrain a raté les deux matches du Ghana pendant la pause après avoir subi une aine serrée avant la victoire 1-0 contre Watford.

Salah a marqué quatre buts en quatre matchs contre Arsenal à Anfield Liverpool contre Arsenal: faits sur le match Liverpool a remporté ses cinq derniers matchs à domicile en Premier League contre Arsenal, marquant au moins trois buts à chaque victoire – ils ont eu une plus longue victoire à domicile en haut de l’échelle couru contre les Gunners entre septembre 1981 et janvier 1988 (sept d’affilée). Depuis que Jürgen Klopp a pris la tête de Liverpool, Arsenal n’a remporté qu’un des 11 matchs de Premier League contre les Reds (D3 L7), les Gunners venant de 1- 0 vers le bas pour gagner 2-1 aux Emirats en juillet 2020. La défaite de Liverpool à West Ham la dernière fois a mis fin à la série de 20 matchs sans défaite des Reds en Premier League. Chacune de leurs trois dernières défaites dans la compétition a eu lieu contre des équipes de Londres, les Reds ayant perdu consécutivement contre Chelsea et Fulham avant cette séquence de 20 matchs. D2). Les Gunners ont eu une dernière manche sans défaite dans la compétition entre août et décembre 2018 (14 matchs sous Unai Emery). Liverpool est invaincu en neuf matchs à domicile de Premier League (W5 D4), après avoir perdu six matchs de suite à Anfield avant cela. Cependant, les Reds ont laissé filer une avance pour faire match nul 2-2 lors de leurs deux derniers matchs de championnat à domicile, perdant autant de points de leurs positions gagnantes dans ces matchs qu’ils en avaient eu lors de leurs 23 précédents à Anfield combinés (4). Arsenal a gardé six cages inviolées. lors de leurs neuf derniers matchs à l’extérieur de Premier League, dont chacun des trois derniers d’affilée. Les Gunners n’ont pas gardé quatre cages blanches consécutives dans la compétition depuis mai 2005. Le patron de Liverpool, Jürgen Klopp, a remporté 2,18 points par match lors de ses 11 matchs de Premier League contre Arsenal (W7 D3 L1 – 24 pts), avec seulement Roy Evans (2,30 – dont un match en tant que co-manager avec Gérard Houllier) et Pep Guardiola (2,82) avec en moyenne un ratio de points par match plus élevé contre les Gunners dans l’histoire de la Premier League parmi les managers pour prendre en charge plus de 5 matchs contre eux.Mohamed Salah a été directement impliqué dans neuf buts en neuf matchs de Premier League contre Arsenal (7 buts, 2 passes décisives), tandis qu’à Anfield pour Liverpool, il a marqué quatre fois et aidé deux autres en quatre matches de championnat contre les Gunners. Roberto Firmino a marqué plus de buts en Premier League que les huit qu’il a contre Arsenal, bien qu’il n’ait marqué aucun de ses quatre derniers contre les Gunners.Parmi les joueurs ayant joué au moins 75 % de leur temps de jeu en tant qu’attaquant en Premier League En championnat cette saison, Pierre-Emerick Aubameyang d’Arsenal a exercé plus de pressions que tout autre attaquant de la compétition cette saison (374).