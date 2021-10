Jurgen Klopp pourrait se passer de six joueurs après la blessure de Diogo Jota avec Alisson et Fabinho également sur le point de rater le retour de Claudio Ranieri

Le nouveau patron de Watford, Claudio Ranieri, cherchera à capitaliser sur la crise des blessures de Liverpool lorsqu’il affrontera les Reds lors de son premier match en charge.

L’Italien est de retour en Premier League pour la troisième fois après des passages à Chelsea et Leicester avec la tâche de maintenir les Hornets dans l’élite.

. – Piscine

Jurgen Klopp devrait se passer du gardien de la première équipe Alisson Becker contre Watford

Les anciens champions de Liverpool fourniront un test difficile à Ranieri lors de sa première sortie à Vicarage Road et l’affrontement sera exclusivement en direct sur talkSPORT.

Mais le joueur de 69 ans peut espérer de la dernière visite de Jurgen Klopp à Watford, qui s’est terminée par une défaite 3-0 et a mis fin aux 13 mois sans défaite de son équipe.

Nouvelles de l’équipe de Watford

Ranieri a quelques soucis de blessure depuis la défaite de Watford contre Leeds United avant son embauche alors qu’il choisit ses onze premiers responsables.

Joshua King est toujours prêt pour une autre semaine dans la salle de traitement, avec Francisco Sierralta un peu plus loin après le match à Elland Road.

Les deux hommes ont tous deux été retirés de leurs équipes internationales, mais Christian Kabasele devrait être absent plus longtemps.

Le problème de triple blessure de Watford les a amenés à signer l’agent libre Nicolas Nkoulou – qui pourrait faire ses débuts contre Liverpool en défense.

getty

Ranieri a été nommé nouveau manager de Watford avec Liverpool son premier test Nouvelles de l’équipe de Liverpool

Les Reds font face à six joueurs, dont Harvey Elliott, absent de longue date, alors qu’ils reviennent à l’action après la pause internationale.

Alisson et Fabinho manqueront presque certainement le coup d’envoi de samedi avec le match de qualification du Brésil à la Coupe du monde à domicile contre l’Uruguay jeudi soir.

La paire devrait éviter une quarantaine au Royaume-Uni en retournant à Liverpool depuis le Brésil via l’Espagne afin de jouer à l’Atletico Madrid la semaine prochaine.

Des doutes subsistent sur la forme physique de Trent Alexander-Arnold et Thiago, qui portaient tous deux des coups qui les avaient mis à l’écart avant la pause.

Diogo Jota a ajouté aux inquiétudes de Liverpool en manquant l’entraînement avec le Portugal, mais Curtis Jones a surmonté une plainte musculaire lors du devoir de l’Angleterre U23.

Trent a fait un début de saison passionnant pour Liverpool avant sa blessure Watford v Liverpool : qu’est-ce qui a été dit ?

« Ce n’est pas facile parce que le prochain match est Liverpool – l’une des meilleures équipes d’Europe », a déclaré Ranieri à watfordfc.com.

« Bien sûr, je dois travailler vite, essayer de faire de mon mieux, et aussi [make sure] mes joueurs me comprennent très vite.

« J’espère leur donner [the fans] un très bon spectacle. Ils savent que nous jouons contre Liverpool et nous avons besoin de leur soutien de la première à la dernière seconde du match.

« Contre chaque équipe, il y a des moments spécifiques où nous sommes sous pression. »