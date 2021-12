Jurgen Klopp réagit à la défaite de Leicester alors que Liverpool frappe un coup dans la course au titre

Les Reds n’ont pas réussi à marquer pour la première fois cette saison lors d’une nuit frustrante (Photo: .)

Jurgen Klopp insiste sur le fait qu’il ne s’inquiète pas de l’écart croissant entre Liverpool et Manchester City en tête du classement de la Premier League et a estimé que Leicester méritait sa victoire mardi soir.

Les Merseysiders ont raté une foule d’occasions à couper le souffle au King Power Stadium, avec le penalty de Mohamed Salah sauvé et sa tête de suivi frappant la barre transversale avant que Sadio Mane ne se frotte un contre un au-dessus de la barre au début de la seconde mi-temps .

Le remplaçant Ademola Lookman a ensuite puni la prodigalité des visiteurs, faisant irruption dans la surface et tirant devant Alisson à son poste proche alors que la blessure de Leicester et l’équipe touchée par Covid s’enfonçaient pour assurer une victoire acharnée 1-0.

La belle frappe de Lookman sur le banc a assuré les trois points (Photo: .)

Le résultat signifie que Liverpool a six points de retard sur City à mi-parcours de la saison – et cela pourrait être 12 points au moment du prochain match de Liverpool – bien que Klopp ne panique pas encore.

Lorsqu’on lui a demandé s’il s’agissait d’un grand écart en train de se créer en haut du tableau, Klopp a déclaré à Amazon Prime Video : » C’est le cas. C’est un grand écart. Mais en ce moment, l’écart avec City n’est pas mon problème.

« Si nous jouons au football comme ça plus souvent, nous n’avons pas à y penser [the title].

« Si nous jouons notre football, notre football normal, le football de Liverpool, alors nous avons la chance de gagner beaucoup plus de matchs de football et nous verrons où nous en sommes. Mais pour le moment, l’écart n’est pas mon problème principal.’

Sur la performance contre Leicester, il a poursuivi: « C’était un match très étrange. Nous n’étions tout simplement pas assez bons. On avait encore assez d’occasions.

« Ce que nous avons fait avec les balles n’était tout simplement pas correct. Nous avons joué un très mauvais match, donc c’était bien mérité [for Leicester].’

Klopp a poursuivi: « Notre prise de décision [was poor], peut-être un peu de chance ici et là [was missing]. C’est comme ça. Nous aurions dû avoir plus de ces moments. Nous en avons eu assez pour marquer et gagner, mais si vous perdez, vous en avez besoin de plus.

Klopp a estimé que Leicester méritait sa victoire serrée (Photo: .)

« En deuxième mi-temps, je pense que nous avons bien commencé, puis nous avons complètement perdu notre rythme et ne l’avons pas retrouvé, puis ils ont marqué. À partir de là, nous l’avons forcé, donc il n’y a rien d’autre à dire. Les circonstances aussi – Leicester a joué il y a deux jours, elles le méritent, absolument.

« Vous pouviez le voir venir un peu. Ils avaient un tir cadré. Ce n’est pas comme s’ils avaient beaucoup d’occasions. Nous aurions dû mieux défendre, cela ne fait aucun doute. Nous le faisons habituellement, pourquoi nous ne l’avons pas fait aujourd’hui est difficile à expliquer. Il y a eu tellement de performances en dessous du niveau normal qu’il n’y a aucune explication pour le moment.’



