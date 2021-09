Jurgen Klopp réagit aux débuts d’Ibrahima Konate pour Liverpool à Anfield

in



Photo de John Powell/Liverpool FC via .

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a déclaré qu’Ibrahima Konate avait été brillant contre Crystal Palace à Anfield aujourd’hui, comme indiqué sur BBC Sport.

Klopp a été impressionné par la façon dont le joueur de 22 ans a joué pour Liverpool lors de sa victoire 3-0 contre Palace à domicile en Premier League cet après-midi.

Le défenseur central français, signé du RB Leipzig au mercato estival, faisait ses débuts avec les Reds.

Le patron de Liverpool, Klopp, était ravi des débuts de Konate et a fait l’éloge de lui.

BBC Sport cite Klopp à propos de Konate : « Vous pouvez voir qu’il est incroyablement talentueux. Le potentiel est exceptionnel.

« Il est habitué à remporter des défis facilement. Il est jeune et il a joué un très bon match. Massif. Premier match à domicile pour lui.

Photo de John Powell/Liverpool FC via .

Comment Ibrahima Konaté a-t-il joué ?

Konate a été très bon à l’arrière pour Liverpool et a aidé les Reds à garder sa cage inviolée.

Le jeune était nerveux au début, et c’est compréhensible.

Après tout, le joueur de 22 ans faisait ses débuts à Liverpool, et cela aussi à Anfield.

Photo par Alex Livesey – UEFA/UEFA via .

Cependant, le défenseur a grandi dans le jeu, surtout en seconde période.

Le défenseur de Liverpool avait une précision de passe de 87,3%, a remporté deux têtes, a touché 65 touches et a effectué trois tacles, une interception et trois dégagements.

C’était un début très encourageant de Konate, et les fans seront ravis de lui.

Le jeune espère maintenant démarrer et s’imposer comme un acteur clé de l’équipe.

Konate n’a que 22 ans et le défenseur central a du potentiel et de la place pour grandir et se développer en tant que footballeur.

