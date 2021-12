Jurgen Klopp réitère son plaidoyer pour que les joueurs et le public se fassent vacciner contre le COVID-19, mais le patron de Liverpool n’est pas sûr que le disjoncteur de la saison de Premier League soit une solution pour lutter contre la variante Omicron

Jurgen Klopp a réitéré son appel aux footballeurs et aux membres du public pour qu’ils reçoivent le vaccin COVID-19, mais n’est pas sûr que la suspension de tous les matches de Premier League soit nécessairement la solution au problème croissant.

Avant la victoire de Liverpool sur Newcastle, qui a vu les Reds manquer un certain nombre de joueurs clés apparemment en raison d’un coronavirus, le patron a exhorté ceux qui ne sont pas vaccinés à le faire dans ses notes de programme

Une autre victoire pour Liverpool mais le match s’est joué au milieu de grandes inquiétudes concernant l’évolution de la situation COVID

Il a écrit : « Je ne m’excuserai pas pour l’opinion que j’ai sur la vaccination, peu importe à quel point cela pourrait me rendre impopulaire dans certaines sections de la société. Je suis le même en privé qu’en public à ce sujet.

« Si je rencontre des amis ou des personnes qui me sont chères dans ma vie loin du football et qu’ils me disent qu’ils n’ont pas encore eu de jab, je fais de mon mieux pour les encourager à écouter des experts.

« Ignorez ceux qui prétendent savoir. Ignorez les mensonges et la désinformation. Écoutez les gens qui connaissent le mieux. Si vous faites cela, vous finirez par vouloir le vaccin et le rappel. »

La victoire 3-1 de Liverpool a été l’un des meilleurs matchs en milieu de semaine pour survivre à la propagation de la variante Omicron, avec de plus en plus de matchs reportés en raison d’épidémies dans les équipes.

Vendredi matin, le nombre de matchs annulés en Premier League ce week-end s’élevait à cinq, tandis que 14 matchs ont été reportés à travers le championnat, la Ligue 1 et la Ligue deux.

Klopp est fermement convaincu que tous les clubs de Premier League font de leur mieux pour que les matchs se déroulent

Cependant, alors que le match de Liverpool reprenait, Klopp n’a pas pu faire appel à Virgil van Dijk, Fabinho et Curtis Jones, qui sont soupçonnés d’avoir été testés positifs, pour le choc d’Anfield.

Le manager de Brentford, Thomas Frank, pense qu’une suspension de la saison des disjoncteurs est nécessaire pour que les clubs prennent le contrôle de la situation, le patron des Bees suggérant que toutes les actions de Premier League devraient être reportées jusqu’après Noël.

Mais Klopp n’est pas sûr que ce soit la solution.

L’entraîneur de Liverpool a déclaré à talkSPORT: « J’ai vu la formation d’Everton [against Chelsea] et ne connaissaient pas trois ou quatre de leurs joueurs, donc ils ont évidemment de gros problèmes là-bas. Ils ont joué et ont obtenu un point si grand respect là-bas.

«Nous essayons tous de jouer aux jeux, mais tout n’est pas entre nos mains, nous devons donc simplement respecter les décisions des autres. Tant qu’on nous dit le contraire, nous essaierons tout pour jouer à tous les jeux.

Frank fait partie de ceux qui veulent des mesures COVID plus strictes, mais Klopp n’est pas sûr qu’un disjoncteur de la saison améliorera les choses

« J’ai entendu Thomas Frank et j’ai compris son point de vue, mais là où je ne sais pas si c’est la bonne chose à faire, c’est là où nous reviendrons dans deux semaines, le monde ne changera pas.

« Les terrains d’entraînement sont peut-être un peu plus propres qu’ils ne le sont maintenant, mais nous nettoyons les terrains d’entraînement tous les soirs, donc cela ne devrait pas être le problème.

« Si c’est la solution, je suis tout à fait d’accord, mais je ne vois tout simplement pas cela comme la solution. »

