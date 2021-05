Jurgen Klopp répond aux liens entre Jadon Sancho, Erling Haaland et Kylian Mbappe alors que le manager discute des plans de transfert d’été de Liverpool

Jurgen Klopp a admis que Liverpool pouvait avoir une fenêtre de transfert calme malgré des liens récents avec certains des joueurs les plus recherchés du football mondial.

Les Reds se rendront à Manchester United jeudi sachant que rien de moins qu’une victoire pourrait leur coûter la chance de se classer parmi les quatre premiers, et la hiérarchie d’Anfield sera bien consciente des implications financières d’une défaite.

Klopp a admis que Liverpool n’aura pas un gros été de transferts

Liverpool a récemment été associé à un transfert de la sensation du Borussia Dortmund Jadon Sancho, qui a redécouvert son meilleur électrique après un début de campagne blessé.

Sancho, qui a été une cible à long terme pour Manchester United, a prospéré en 2021 et a volé la vedette le week-end dernier en frappant un brillant doublé pour arracher au BVB trois points vitaux contre le RB Leipzig.

Son coéquipier très demandé Erling Haaland et la superstar du Paris Saint-Germain Kylian Mbappe ont également été associés à un passage à Anfield.

Interrogé sur ses projets de transfert d’été, cependant, Klopp a déclaré qu’il souhaitait que son équipe reste intacte et a admis qu’il ne pensait pas que des mouvements de méga-argent étaient réalisables.

Sancho et Haaland ont tous deux été liés à Liverpool

“C’est toujours comme ça”, a déclaré l’entraîneur allemand.

«Ce qui se passe dépend de l’entreprise, si quelqu’un veut partir, si nous vendons des choses comme ça. C’est pourquoi nous ne pouvons jamais vraiment planifier tôt.

«Ne pas jouer en Ligue des champions n’aide évidemment pas, mais ce n’est pas notre plus gros problème.

«Le marché sera vraiment étrange. J’entends beaucoup parler de mouvements de gros sous, est-ce que Mbappe y va ou pas, Haaland, Sancho, ce genre de choses. Je ne vois pas cela se produire beaucoup cet été parce que le monde du football n’est toujours pas au même endroit qu’avant.

«Récupérer les joueurs [from injury] nous rend déjà meilleurs. Ce sont nos premiers transferts. Nous ne savons pas exactement quand cela se produira, mais cela se produira. Tout le reste, il faut voir.

«Si nous n’allons pas en Ligue des champions, ce n’est pas bon mais il y a encore une chance. Mais sinon, nous devons faire face à cela.

Klopp a également été interrogé sur sa confiance dans le fait que Liverpool pourrait récupérer le terrain qu’il avait perdu face aux nouveaux champions couronnés de Manchester City cette saison.

Alors que les champions en titre se battent toujours pour une place parmi les quatre premiers, City a déjà été confirmé vainqueur de la ligue, avec un énorme 23 points séparant les rivaux au titre de la Premier League.

Le patron des Reds a ajouté: «Et Chelsea, et United! City et Chelsea ont toujours eu [financial] avantages et nous avons quand même gagné la ligue et la Ligue des champions. Il s’agit donc de notre situation. Je ne regarde jamais les autres clubs et je pense «ils peuvent faire ceci» ou «nous ne pouvons pas faire cela».

«Je ne suis pas intéressé à être l’entraîneur de la meilleure équipe du monde. Je suis intéressé à être l’entraîneur de l’équipe qui peut battre la meilleure équipe du monde. Et si deux ou trois d’entre eux jouent dans notre ligue, nous essaierons de les battre.

«Ce n’est absolument pas une situation pour laquelle gémir ou pleurer. Notre situation est bonne. »