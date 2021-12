Jurgen Klopp révèle que la star de Liverpool était « en colère » après la victoire d’Everton

Mo Salah voulait le ballon de match de la victoire sur Everton (Photo : Alex Livesey/.)

Jurgen Klopp a donné un véritable aperçu de la mentalité d’élite de Mo Salah après avoir révélé que l’attaquant de Liverpool était sorti du terrain d’Everton « en colère » après leur victoire.

Liverpool a fait une émeute contre ses rivaux du Merseyside avec une victoire convaincante de 4-1 dans laquelle Salah a marqué deux fois.

L’Egyptien a désormais inscrit 12 buts et six passes décisives lors de ses 12 derniers matches de Premier League.

Mais Klopp dit que le joueur de 29 ans est toujours sorti du match ennuyé par lui-même qu’il n’a pas réussi un tour du chapeau.

« Il était en colère après le match ! Il voulait marquer le troisième », a déclaré Klopp.

«Je ne prends pas ces choses pour acquises. Son deuxième but, il faut forcer ce genre d’erreurs.

‘Mo mis [Seamus] Coleman sous pression pour remporter ce ballon et à partir de ce moment-là, il y a de bonnes chances qu’il marque.

« Nous avons de l’élan, mais c’était de loin la meilleure performance depuis que je suis à Liverpool à Goodison.

« Avant le match, les gens me disaient que dans les derbies, la forme ou la forme ne compte pas, je le vois totalement différent. »

Salah était de bonne humeur dans son interview d’après-match avec Amazon Prime et a ri lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait de la septième place des résultats du Ballon d’Or de cette année, révélés lundi.

Mo Salah a marqué deux fois contre Everton (Photo : Laurence Griffiths/.)

Interrogé sur sa position, il a répondu en secouant la tête : « Je n’ai pas de commentaire !

Avant le court voyage de Liverpool à Everton, Klopp a admis qu’il était perplexe quant à la façon dont Salah et Robert Lewandowski ont été négligés dans le Ballon d’Or alors que l’attaquant du PSG Lionel Messi a remporté son septième titre.

‘Je n’en suis vraiment pas sûr [Ballon d’Or], 100% », a déclaré Klopp.

Liverpool FC



« Vous pouvez toujours le donner à Messi pour sa carrière, mais si vous ne le donnez pas à Robert Lewandowski cette fois, après cette année, il est assez difficile pour lui de tout obtenir.

‘Et Mo [Salah] aurait dû être plus haut, certainement. J’ai été surpris par sa position, pour être honnête. J’ai vu le vote quelque part, je ne sais pas exactement [how it is voted for].

— C’est des journalistes, non ? Alors ne me demandez pas, c’est de votre faute. Parlez à vos collègues si vous pensez que cela aurait dû être différent.



