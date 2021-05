Jurgen Klopp révèle qu’il est “ admiré ” Ibrahima Konate depuis qu’il était à Sochaux alors que Liverpool confirme la signature du défenseur du RB Leipzig

Liverpool a conclu un accord pour signer Ibrahima Konate du RB Leipzig, a annoncé le club de Premier League.

Le défenseur de 22 ans a signé un contrat à long terme avec les Reds et le rejoindra officiellement à partir du 1er juillet.

Konate renforce la défense de Liverpool, qui a subi de nombreuses blessures dans ce domaine au cours de la saison 2020/21

Konate a déclaré à Liverpoolfc.com: «Je suis vraiment heureux de rejoindre un club aussi massif que Liverpool.

«C’est un moment vraiment excitant pour moi et ma famille et j’ai vraiment hâte de rencontrer mes nouveaux coéquipiers, le personnel et de commencer ce nouveau chapitre.

«En ce moment, je me concentre sur le Championnat d’Europe des moins de 21 ans avec la France, mais après cette compétition, je sais que je rejoindrai l’une des meilleures équipes du monde et cela me donne un sentiment formidable.

«J’ai travaillé très dur pendant de nombreuses années pour en arriver là, mais je voudrais dire un grand merci à tout le monde au RB Leipzig et à toutes les personnes avec lesquelles j’ai travaillé là-bas – les entraîneurs, mes coéquipiers, le personnel et en particulier le Ventilateurs.

On ne sait pas quel sera le numéro de l’équipe de Konate à Liverpool

«Votre soutien m’a aidé à grandir pendant mon séjour là-bas et à devenir non seulement un meilleur joueur, mais un homme meilleur et je vous en serai toujours reconnaissant.»

Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, a exprimé sa joie d’obtenir la signature de Konate, l’Allemand faisant la lumière sur son intérêt de longue date pour le joueur.

«Je suis vraiment heureux que nous ayons pu ajouter un joueur de la qualité d’Ibrahima à notre équipe et c’est quelqu’un que j’admire depuis longtemps, depuis que j’ai pris conscience de son potentiel pour la première fois quand il était à Sochaux,» Klopp a déclaré à Liverpoolfc.com.

«Après les problèmes que nous avons eu avec les blessures en demi-centre la saison dernière, il ne fait aucun doute qu’il était clair que c’était un domaine de l’équipe que nous devions renforcer – mais je dois d’abord dire que le travail Nat [Phillips], Rhys [Williams] et Ozan [Kabak] fait était incroyable. Incroyable vraiment.

«À Ibrahima, nous recrutons un joueur qui ajoutera à la qualité que nous avons déjà ici. Ses attributs physiques sont très impressionnants; il est rapide, il est très fort et il domine dans les airs.

«Je suis convaincu que nous recrutons un joueur qui peut jouer pour nous tout de suite, mais c’est un garçon de 22 ans qui a de la place pour s’améliorer en raison de son énorme potentiel. Je sais que c’est quelque chose sur lequel il a hâte de travailler avec nous pour devenir un joueur encore meilleur.

«Pour moi, c’est vraiment excitant parce que j’ai vu à quel point il est déjà bon et j’ai hâte de travailler avec lui quand il se joindra à nous en pré-saison.

Konate rivalisera avec Virgil van Dijk, Joel Matip et Joe Gomez pour une place dans la défense de Liverpool