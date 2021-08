Jurgen Klopp revendique Chelsea, 28 ans

in

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a déclaré au Guardian que la signature de Romelu Lukaku était une entreprise intelligente de Chelsea de Thomas Tuchel.

Lukaku s’alignera pour Chelsea lors du match de Premier League contre Liverpool à l’extérieur à Anfield ce soir.

L’attaquant international belge a marqué lors de ses “deuxièmes” débuts pour Chelsea contre Arsenal lors du derby de Londres le week-end dernier.

L’ancien attaquant de Manchester United et d’Everton sera une grande menace pour Chelsea contre Liverpool aujourd’hui.

Avant le match, le manager de Liverpool, Klopp, a fait l’éloge de Lukaku, 28 ans, et pense que Chelsea a signé l’attaquant pour résoudre ses problèmes de buts.

Klopp a déclaré au Guardian: “L’année dernière, les gens ont très souvent parlé de Chelsea qui jouait très bien mais n’ont pas terminé suffisamment de situations, et c’était évidemment l’idée derrière la signature de Romelu. Entreprise intelligente.

Grosse signature pour Chelsea

Lukaku est l’un des meilleurs attaquants du monde, et ses deux années à l’Inter Milan l’ont rendu meilleur et plus compétitif.

Chelsea a payé à l’Inter 97,5 millions de livres sterling pour re-signer l’attaquant cet été.

Le joueur de 28 ans a marqué 24 buts et donné 11 passes décisives en Serie A la saison dernière, et a marqué 23 buts et donné deux passes décisives en championnat en 2019-2020.

Lukaku a marqué 114 buts en 253 apparitions en Premier League jusqu’à présent dans sa carrière.

Lukaku a fait de Chelsea l’un des principaux challengers pour le titre de Premier League cette saison, et les commentaires susmentionnés de Klopp montrent que le manager de Liverpool le sait.

