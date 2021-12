Jurgen Klopp salue la star « exceptionnelle » de Liverpool après le drame de la Coupe EFL: il nous a sauvé la vie

Jurgen Klopp (Photo : .)

Jurgen Klopp a salué la performance et les progrès du « gardien exceptionnel » Caoimhin Kelleher après que Liverpool a battu Leicester City aux tirs au but en quart de finale de la Coupe Carabao mercredi soir.

Le joueur de 23 ans a sauvé des tirs au but de Luke Thomas et Ryan Bertrand pour aider les Reds à se qualifier pour les demi-finales après la fin du match 3-3.

Il a peut-être concédé trois buts en temps réglementaire, mais l’Irlandais a également effectué quelques arrêts décisifs avant les tirs au but et a de nouveau attiré l’attention de son manager.

Kelleher est peut-être fermement à la deuxième place dans l’ordre hiérarchique derrière Alisson Becker, mais il a régulièrement impressionné ses chances dans les compétitions de coupe et ses rares opportunités en Premier League.

Klopp ne pouvait guère parler assez de lui, déclarant qu’il n’était plus un « talent » mais qu’il pouvait désormais être considéré comme un gardien de but exceptionnel.

« Oui, bien sûr, c’est important », a déclaré Klopp à propos des deux arrêts sur penalty. «Mais c’est un gardien exceptionnel. Je ne veux plus dire que c’est un « talent ».

Klopp a de nouveau été impressionné par Kelleher (Photo: .)

«Pour les gardiens, c’est peut-être possible parce qu’ils sont des talents un peu plus longs car ils peuvent jouer plus longtemps. Mais c’est un gardien exceptionnel; avec ses pieds, sa compréhension du jeu, toutes les compétences de gardien de but.

‘Jean [Achterberg] et Jacques [Robinson] au fil des ans a fait un travail incroyable avec le garçon, c’est vraiment exceptionnel.

‘Bien sûr que c’est sympa. Ce n’est pas la première fois qu’il participe à ces matchs spectaculaires, contre Arsenal [in 2019] c’était pareil. Mais maintenant, il est encore plus loin. Comme je l’ai dit, il nous a sauvé la vie, a été très utile ce soir.

Kelleher a arrêté deux pénalités en tirs de barrage (Photo: .)

Liverpool s’est retrouvé 2-0 après seulement 13 minutes grâce à un doublé de Jamie Vardy puis 3-1 à la mi-temps.

Cependant, des frappes de Diogo Jota en deuxième mi-temps et un effort de Takumi Minamino à la 95e minute ont amené le match à des tirs au but où Kelleher a brillé.

Le jeune stoppeur a révélé le discours d’équipe que Klopp a donné à la mi-temps, ce qui a contribué à renverser la vapeur.

« Oui, évidemment, nous n’avons pas pris un bon départ et à la mi-temps, nous sommes évidemment menés 3-1, [but] nous nous sentions en fait assez confiants parce que les buts que nous avons marqués étaient en grande partie de notre faute, en donnant le ballon », a déclaré Kelleher.

« Le manager vient de dire à la mi-temps: » Si vous marquez le prochain but, cette foule se lèvera et tout peut arriver. » Donc, nous croyons toujours jusqu’au bout et cela s’est vu.

Cette victoire permet à Liverpool de se qualifier pour les demi-finales de la Coupe Carabao où ils affronteront Arsenal sur deux manches en janvier.



